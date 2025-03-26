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Хакеры взялись за «Лукойл» и «Роснефть»

16:38 372

Хакеры атаковали компьютерную инфраструктуру «Лукойл» с помощью вируса-шифровальщика, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, нарушена работа двух крупных подразделений компании, восстановление систем займет до суток.

Информацию о хакерской атаке на «Лукойл» подтвердили в Роскомнадзоре, при этом заявили, что «критическая инфраструктура компании не затронута».

Тем временем Telegram-канал Shot сообщает, что в результате атаки парализована работа московских офисов «Лукойл» на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре. Утверждается, что сотрудников попросили не включать компьютеры и не пользоваться рабочими сервисами. Электронные пропуски также не работают. На АЗС «Лукойл» не принимают карты.

Позднее Shot сообщил, что масштабной хакерской атаке подверглась и «Роснефть». «Это уже вторая крупная нефтяная компания, которая за сегодня сталкивается с кибератакой», — передает Shot слова сотрудников компании. Сотрудники «Роснефти» получают сообщения с таким же содержанием, как и ранее их коллеги из «ЛУКОЙЛ». Так, работников обеих организаций просят отключить питание у компьютеров, не включать компьютеры и не использовать свои логины и пароли для входа в рабочие аккаунты, чтобы избежать утечки личных данных. 

Вирусы-шифровальщики — вредоносные программы, которые хакеры используют для атак на компании с целью получения выкупа в обмен на ключи для расшифровки.

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