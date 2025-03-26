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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Трамп в ярости

эхо большого скандала
16:59 226

Президент США Дональд Трамп был в ярости не из-за утечки информации из чата, в котором американские чиновники обсуждали нанесение ударов по Йемену, а из-за того, что у его советника по национальной безопасности Майка Уолтца был сохранен номер главреда журнала The Atlantic, который в итоге «слил» переписку. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Президент был в ярости из-за того, что Уолтц мог быть таким глупым», - заявил изданию неназванный американский чиновник.

По словам других источников, часть команды Трампа считает, что именно советник по нацбезопасности передал информацию главному редактору The Atlantic. Хозяин Белого дома разговаривал по этому поводу с Уолтцем в понедельник несколько раз, утверждает другой чиновник.

Отмечается, что несмотря на публичную защиту советника президентом и заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, что Трамп «полностью доверяет Майку Уолтцу», отношения чиновника с ближайшим окружением главы государства ухудшились. «Если дать головам полететь прямо сейчас, это может создать плохой прецедент. ...Но это не означает, что не наступит день, когда его терпение (Трампа) иссякнет», - подчеркнул чиновник, знакомый с ситуацией.

24 марта главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщалось, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником «Майк Уолтц». Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену.

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