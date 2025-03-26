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Венгрия как вотчина российских спецслужб

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Андрей Маслаченко, автор haqqin.az
17:16 1527

Виктор Орбан — политик, который начинал как борец за демократию, но превратился в главного союзника Кремля в Европе. Его правление сопровождается зависимостью от российских спецслужб.

Венгрия под его руководством стала базой для деятельности агентов ФСБ и ГРУ, которые используют страну как транзитный пункт для подрывной деятельности в Европейском союзе.

Орбан открыл страну для российской шпионской сети, предоставляя гражданство бизнесменам и политическим деятелям, связанным с ФСБ

Финансовое прикрытие российских спецслужб

Одним из наиболее очевидных доказательств его связей с российскими спецслужбами является «Международный инвестиционный банк» (МИБ), который работал в Будапеште и служил легальным прикрытием для ФСБ. Сотрудники банка имели дипломатический иммунитет, что позволяло им свободно перемещаться по Шенгенской зоне и проводить финансовые операции без какого-либо контроля.

США официально назвали МИБ «офисом ФСБ в Европе», однако Орбан долгое время защищал его деятельность и только под давлением Вашингтона согласился на его ликвидацию. Однако закрытие МИБ не означало прекращения деятельности российских агентов в Венгрии.

Орбан открыл страну для российской шпионской сети, предоставляя гражданство бизнесменам и политическим деятелям, связанным с ФСБ. Будапешт стал черным ходом в Европу для сотен людей, получивших венгерские паспорта по упрощенной схеме. Венгрия также остается единственной страной ЕС, которая не выслала ни одного российского шпиона после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это свидетельствует о том, что венгерские спецслужбы не просто не борются с агентами Кремля, а фактически сотрудничают с ними.

Одним из наиболее очевидных доказательств связей Будапешта с российскими спецслужбами является «Международный инвестиционный банк» (МИБ), который работал в Будапеште и служил легальным прикрытием для ФСБ

Зависимость Венгрии от России

Еще одним инструментом связи Орбана с Москвой стало соглашение с «Росатомом» о строительстве АЭС «Пакш-2». Контракт был заключен без прозрачного тендера, а его условия засекречены на 30 лет. Кремль предоставил кредит в размере 10 миллиардов евро, что поставило Венгрию в финансовую зависимость от Москвы. Однако больше всего вопросов вызывает то, что этот проект сопровождался масштабными коррупционными схемами, через которые деньги выводились в офшорные зоны, контролируемые людьми Орбана и российскими спецслужбами.

Орбан также регулярно контактирует с представителями российских силовых структур. Известно, что он неоднократно встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым, а венгерские спецслужбы на протяжении последних лет тесно сотрудничали с российскими спецслужбами под предлогом «борьбы с терроризмом». Это сотрудничество включало обмен разведданными, что создавало угрозу для стран НАТО.

Орбан также остается единственным европейским лидером, который после 2022 года открыто встречается с Путиным, продолжая поддерживать российскую власть.

Еще одним инструментом связи Орбана с Москвой стало соглашение с «Росатомом» о строительстве АЭС «Пакш-2»

Связи с российской мафией

Но еще более опасными являются связи Орбана с российскими криминальными структурами. Одним из его ключевых партнеров был Семен Могилевич — один из самых влиятельных криминальных авторитетов, разыскиваемый в США за финансовые махинации и сотрудничество с ФСБ.

В 1990-х и 2000-х годах Могилевич проживал в Будапеште и контролировал международные схемы по отмыванию денег. Венгерские власти не только не арестовали его, но и обеспечили ему юридическую защиту. Это доказывает, что венгерское правительство либо получало выгоду от его деятельности, либо выполняло указания Кремля.

Финансовые операции, проходившие через венгерские банки, также использовались для перевода средств через офшорные схемы, контролируемые российскими криминальными группировками. OTP Bank, принадлежащий зятю Орбана Иштвану Тиборцу, использовался для отмывания денег через структуры в Лихтенштейне, Австрии и на Кипре. Кроме того, Тиборц контролирует банковские механизмы, которые позволяют российским компаниям обходить санкции, что еще раз подтверждает глубокие финансовые связи венгерских властей с Кремлем.

Венгерская экономика находится в упадке, инфляция достигла рекордного уровня, а международные партнеры дистанцируются от Будапешта

Кроме российских криминальных группировок, венгерские власти имеют тесные связи с европейской мафией, особенно с итальянской ‘Ndrangheta, которая использует Венгрию для перевода нелегальных финансовых потоков. В 2021 году стало известно, что итальянская мафия использовала венгерские банки для «отмывания» денег, полученных от наркоторговли. Власти Будапешта не только игнорировали эти преступления, но и сознательно способствовали их сокрытию.

Венгерская экономика находится в упадке, инфляция достигла рекордного уровня, а международные партнеры дистанцируются от Будапешта. В 2024 году в Будапеште прошли массовые акции протеста, во время которых тысячи людей требовали его отставки, однако власти применили репрессивные меры для подавления демонстраций. Венгрия как инструмент Кремля в Европе превратилась в полностью зависимое от России государство, которое используется как средство для дестабилизации Европы. Орбан уже сейчас является не просто пророссийским политиком, а ключевым агентом влияния Кремля в ЕС, обеспечивающим интересы ФСБ, ГРУ и российской мафии в центре Европы…

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