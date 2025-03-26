Украина обвиняет Россию в нарушении моратория

По итогам отдельных переговоров в Саудовской Аравии между Россией и США, а также США и Украиной стороны завили о моратории на взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Москва утверждает, что такой мораторий действует с 18 марта, когда состоялся разговор Трампа и Путина.

Украина обвинила Россию в нарушении обещания не наносить удары по энергетическим объектам, достигнутого во время телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, который принимал участие в переговорах в Саудовской Аравии, заявил в эфире украинского телевидения, что с этой даты энергообъекты страны подвергались ударам восемь раз.

«С 18 марта как минимум восемь объектов энергетической инфраструктуры Украины подверглись обстрелам Российской Федерации. Не будем идти в специфику, но этот факт зафиксирован», — заявил Жовква.

По его словам, мораторий на удары по энергетической инфраструктуре должен действовать лишь с момента обнародования заявлений по итогам консультаций в Эр-Рияде, и это подтвердили США.

Украина готова к полному прекращению огня, но «российская сторона вообще не имела мандата для переговоров о полном перемирии», сказал Жовква.

По его словам, во время переговоров стороны не обсуждали какие-либо предварительные условия перемирия в Черном море. Эти слова прозвучали в контексте заявлений Москвы о том, что такое прекращение огня должно сопровождаться смягчением западных санкций.