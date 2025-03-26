На Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение
На территории Мингячевирского водохранилища произошло землетрясение. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы.
Согласно информации, подземные толчки были зарегистрированы в 46 км к северо-востоку от Гянджинской станции в Самухском районе (Мингячевирское водохранилище).
В близких к эпицентру населенных пунктах землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.
*** 18:05
В Самухском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3.6. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы.
Подземные толчки были зафиксированы в 17: 09 по местному времени.
Очаг залегал на глубине 10 км.