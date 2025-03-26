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На Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение

обновлено 18:28
18:28 1635

На территории Мингячевирского водохранилища произошло землетрясение. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы.

Согласно информации, подземные толчки были зарегистрированы в 46 км к северо-востоку от Гянджинской станции в Самухском районе (Мингячевирское водохранилище).

В близких к эпицентру населенных пунктах землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.

*** 18:05

В Самухском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3.6. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы.

Подземные толчки были зафиксированы в 17: 09 по местному времени.

Очаг залегал на глубине 10 км.

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