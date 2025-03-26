Сделка Трампа с Эрдоганом: Вашингтон играет по правилам Анкары

США предложили Сирии возможность частичного смягчения санкций в обмен на выполнение ряда условий. Эксперты отмечают, что данный шаг Вашингтона был озвучен после телефонного разговора президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, состоявшегося 16 марта. В нем Эрдоган призвал Трампа снять санкции, введенные против Дамаска в период правления президента Башара Асада, чтобы помочь новому руководству нормализовать ситуацию в стране. Спустя несколько дней из администрации Трампа последовал «зеленый свет» на возможное ослабление санкционного режима в отношении Дамаска. Правда, эта уступка сопровождалась рядом требований, переданных на прошлой неделе в Брюсселе официальным представителем Госдепартамента США по Сирии Наташей Франчези временному правительству Дамаска.

Согласно информации агентства Reuters, полученной из правительственных источников в Вашингтоне, США ожидают от Сирии сотрудничества в борьбе с терроризмом, уничтожения всех складов химического оружия, оставшихся со времен Асада, а также запрета на участие иностранных боевиков в деятельности временного правительства. Кроме того, Вашингтон требует от Дамаска назначить координатора, который будет способствовать поиску пропавшего десять лет назад американского морского пехотинца и журналиста Остина Тайса. В случае выполнения этих условий администрация Трампа готова продлить на два года исключение, которое позволит официальным лицам США проводить встречи с представителями сирийских государственных структур. Также сообщается, что Вашингтон намерен выступить с заявлением в поддержку территориальной целостности Сирии, которое привлекает особое внимание в свете недавно заключенного соглашения между президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди, направленного на обеспечение единства страны. Как ранее писал haqqin.az, после трех месяцев американо-турецких переговоров США начали оказывать давление на патронируемые ими с 2014 года структуры РПК/ОНС/СДС, принуждая их выполнить требования Дамаска. Сообщалось даже, что для подписания соглашения Мазлум Абди был доставлен в Дамаск на вертолете Центрального командования ВС США (CENTCOM). В январе 2025 года Вашингтон предоставил общий шестимесячный допуск на поставку гуманитарной помощи в Сирию, который, правда, не охватывал возможность денежных переводов от правительства Катара и ряда других организаций на выдачу зарплат сирийским чиновникам. По мнению аналитиков, если администрация Трампа пойдет на частичное снятие санкций, это может значительно облегчить экономическую ситуацию в стране.