Сделка Трампа с Эрдоганом: Вашингтон играет по правилам Анкары
США предложили Сирии возможность частичного смягчения санкций в обмен на выполнение ряда условий. Эксперты отмечают, что данный шаг Вашингтона был озвучен после телефонного разговора президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, состоявшегося 16 марта.
В нем Эрдоган призвал Трампа снять санкции, введенные против Дамаска в период правления президента Башара Асада, чтобы помочь новому руководству нормализовать ситуацию в стране.
Спустя несколько дней из администрации Трампа последовал «зеленый свет» на возможное ослабление санкционного режима в отношении Дамаска. Правда, эта уступка сопровождалась рядом требований, переданных на прошлой неделе в Брюсселе официальным представителем Госдепартамента США по Сирии Наташей Франчези временному правительству Дамаска.
Согласно информации агентства Reuters, полученной из правительственных источников в Вашингтоне, США ожидают от Сирии сотрудничества в борьбе с терроризмом, уничтожения всех складов химического оружия, оставшихся со времен Асада, а также запрета на участие иностранных боевиков в деятельности временного правительства.
Кроме того, Вашингтон требует от Дамаска назначить координатора, который будет способствовать поиску пропавшего десять лет назад американского морского пехотинца и журналиста Остина Тайса. В случае выполнения этих условий администрация Трампа готова продлить на два года исключение, которое позволит официальным лицам США проводить встречи с представителями сирийских государственных структур.
Также сообщается, что Вашингтон намерен выступить с заявлением в поддержку территориальной целостности Сирии, которое привлекает особое внимание в свете недавно заключенного соглашения между президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди, направленного на обеспечение единства страны.
Как ранее писал haqqin.az, после трех месяцев американо-турецких переговоров США начали оказывать давление на патронируемые ими с 2014 года структуры РПК/ОНС/СДС, принуждая их выполнить требования Дамаска. Сообщалось даже, что для подписания соглашения Мазлум Абди был доставлен в Дамаск на вертолете Центрального командования ВС США (CENTCOM).
В январе 2025 года Вашингтон предоставил общий шестимесячный допуск на поставку гуманитарной помощи в Сирию, который, правда, не охватывал возможность денежных переводов от правительства Катара и ряда других организаций на выдачу зарплат сирийским чиновникам. По мнению аналитиков, если администрация Трампа пойдет на частичное снятие санкций, это может значительно облегчить экономическую ситуацию в стране.
Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа уже несколько месяцев призывает страны Персидского залива снять с его страны санкции, чтобы привлечь международные инвестиции и начать процесс восстановления. Политические аналитики считают, что частичное снятие санкций США традиционно подтолкнет европейские страны к аналогичным мерам.
Как известно, бывший президент Сирии Башар Асад бежал в Россию в декабре прошлого года после того, как возглавляемые аш-Шараа повстанческие силы стремительно заняли Дамаск. В том же месяце было зафиксировано, что среди 50 военных, назначенных на ключевые посты в оборонном ведомстве нового правительства Сирии, шестеро были иностранными боевиками. Назначение иностранных командиров на столь важные с точки зрения безопасности позиции новой сирийской администрации вызвало негативную реакцию как в США, так и в Европе.
В начале марта силы, лояльные Башару Асаду, атаковали службы безопасности нового правительства, что привело к подавлению восстания в западных районах страны, являющихся местами компактного проживания алавитского меньшинства. Некоторые западные организации заявили, что при его подавлении погибли более ста мирных жителей из числа алавитов.
Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал тогда операции против остатков армии Башара Асада, но отметил, что «некоторые иностранные боевики организовали атаки на гражданское население».