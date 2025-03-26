USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Избран новый мэр Стамбула
Новость дня
Избран новый мэр Стамбула

России пригрозили сокрушительным ответом

18:13 1663

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался относительно того, как альянс будет вести себя в случае возможного нападения на Польшу или другое государство-член блока.

«Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или на любого другого члена альянса, он встретится со всей силой этого жестокого альянса. Наша реакция будет сокрушительной», - заявил он на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском во время визита в Варшаву.

Рютте добавил, что это должно быть «очень понятно Владимиру Владимировичу Путину и любому другому, кто захочет напасть на нас».

Он подчеркнул, что трансатлантическое партнерство остается основой альянса, и это не изменится.

В свою очередь Дональд Туск заявил, что Варшава стремится к быстрому миру в Украине, но считает, что он должен быть справедливым и гарантировать безопасность как самой Украины, так и Польши и государств НАТО.

Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»
Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»
19:15 190
Cкандал разрастается: новые сообщения из чата чиновников Трампа
Cкандал разрастается: новые сообщения из чата чиновников Трампа
18:57 666
Пашинян: «Карабахское движение помешало армянской государственности»
Пашинян: «Карабахское движение помешало армянской государственности»
18:27 1131
На Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение
На Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение обновлено 18:28
18:28 1639
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 6308
Венгрия как вотчина российских спецслужб
Венгрия как вотчина российских спецслужб актуальный комментарий
17:16 1532
Избран новый мэр Стамбула
Избран новый мэр Стамбула обновлено 17:24
17:24 9575
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 5334
Трамп в ярости
Трамп в ярости эхо большого скандала
16:59 3343
Евросоюз назвал свои условия
Евросоюз назвал свои условия
16:10 2903
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
14:59 4694

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»
Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»
19:15 190
Cкандал разрастается: новые сообщения из чата чиновников Трампа
Cкандал разрастается: новые сообщения из чата чиновников Трампа
18:57 666
Пашинян: «Карабахское движение помешало армянской государственности»
Пашинян: «Карабахское движение помешало армянской государственности»
18:27 1131
На Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение
На Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение обновлено 18:28
18:28 1639
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 6308
Венгрия как вотчина российских спецслужб
Венгрия как вотчина российских спецслужб актуальный комментарий
17:16 1532
Избран новый мэр Стамбула
Избран новый мэр Стамбула обновлено 17:24
17:24 9575
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 5334
Трамп в ярости
Трамп в ярости эхо большого скандала
16:59 3343
Евросоюз назвал свои условия
Евросоюз назвал свои условия
16:10 2903
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
14:59 4694
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться