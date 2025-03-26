России пригрозили сокрушительным ответом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался относительно того, как альянс будет вести себя в случае возможного нападения на Польшу или другое государство-член блока.

«Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или на любого другого члена альянса, он встретится со всей силой этого жестокого альянса. Наша реакция будет сокрушительной», - заявил он на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском во время визита в Варшаву.

Рютте добавил, что это должно быть «очень понятно Владимиру Владимировичу Путину и любому другому, кто захочет напасть на нас».

Он подчеркнул, что трансатлантическое партнерство остается основой альянса, и это не изменится.

В свою очередь Дональд Туск заявил, что Варшава стремится к быстрому миру в Украине, но считает, что он должен быть справедливым и гарантировать безопасность как самой Украины, так и Польши и государств НАТО.