USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Избран новый мэр Стамбула
Новость дня
Избран новый мэр Стамбула

Встреча Эмина Амруллаева с замгендиректора ЮНЕСКО в Париже

18:15 359

В рамках Глобального министерского диалога по научной дипломатии, который проходит в Париже, министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам естественных наук Лидией Брито.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на встрече обсуждались перспективы реализации совместных проектов в области естественных наук и расширения институционального партнерства. Стороны также обсудили возможность сотрудничества в связи с включением показателей климатической грамотности учащихся в Международную программу по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) согласно договоренности между Министерством науки и образования и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках COP29.

Э.Амруллаев и Л.Брито обменялись мнениями о развитии международного сотрудничества в сфере STEAM-образования.

В ходе визита азербайджанская делегация также встретилась с министром высшего образования, научных исследований и инноваций Марокко Аззедином Эль-Мидауи, стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективы двустороннего сотрудничества в области науки и высшего образования.

Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»
Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»
19:15 195
Cкандал разрастается: новые сообщения из чата чиновников Трампа
Cкандал разрастается: новые сообщения из чата чиновников Трампа
18:57 667
Пашинян: «Карабахское движение помешало армянской государственности»
Пашинян: «Карабахское движение помешало армянской государственности»
18:27 1133
На Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение
На Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение обновлено 18:28
18:28 1640
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 6310
Венгрия как вотчина российских спецслужб
Венгрия как вотчина российских спецслужб актуальный комментарий
17:16 1533
Избран новый мэр Стамбула
Избран новый мэр Стамбула обновлено 17:24
17:24 9578
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 5334
Трамп в ярости
Трамп в ярости эхо большого скандала
16:59 3344
Евросоюз назвал свои условия
Евросоюз назвал свои условия
16:10 2903
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
14:59 4695

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»
Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»
19:15 195
Cкандал разрастается: новые сообщения из чата чиновников Трампа
Cкандал разрастается: новые сообщения из чата чиновников Трампа
18:57 667
Пашинян: «Карабахское движение помешало армянской государственности»
Пашинян: «Карабахское движение помешало армянской государственности»
18:27 1133
На Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение
На Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение обновлено 18:28
18:28 1640
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 6310
Венгрия как вотчина российских спецслужб
Венгрия как вотчина российских спецслужб актуальный комментарий
17:16 1533
Избран новый мэр Стамбула
Избран новый мэр Стамбула обновлено 17:24
17:24 9578
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 5334
Трамп в ярости
Трамп в ярости эхо большого скандала
16:59 3344
Евросоюз назвал свои условия
Евросоюз назвал свои условия
16:10 2903
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
14:59 4695
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться