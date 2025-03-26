Встреча Эмина Амруллаева с замгендиректора ЮНЕСКО в Париже

В рамках Глобального министерского диалога по научной дипломатии, который проходит в Париже, министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам естественных наук Лидией Брито.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на встрече обсуждались перспективы реализации совместных проектов в области естественных наук и расширения институционального партнерства. Стороны также обсудили возможность сотрудничества в связи с включением показателей климатической грамотности учащихся в Международную программу по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) согласно договоренности между Министерством науки и образования и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках COP29.

Э.Амруллаев и Л.Брито обменялись мнениями о развитии международного сотрудничества в сфере STEAM-образования.

В ходе визита азербайджанская делегация также встретилась с министром высшего образования, научных исследований и инноваций Марокко Аззедином Эль-Мидауи, стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективы двустороннего сотрудничества в области науки и высшего образования.