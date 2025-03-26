Пашинян: «Карабахское движение помешало армянской государственности»

Ереван получил от Баку некоторые сведения по дипканалам и теперь изучает их. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя напряженность на границе.

Отметим, что 16-20 марта Министерство обороны Азербайджана не раз сообщало о том, что ВС Армении с перерывами обстреливали позиции азербайджанских военных.

«Мы готовы расследовать все случаи, по которым будут конкретные сведения. И мы этот месседж направляли и направляем по дипломатическим каналам, мы также получили по тем же каналам ряд сведений, и со всей серьезностью и искренностью расследуем, чтобы конкретнее понять обстановку», - цитируют его армянские СМИ.