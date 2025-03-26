Пашинян: «Карабахское движение помешало армянской государственности»
Ереван получил от Баку некоторые сведения по дипканалам и теперь изучает их. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя напряженность на границе.
Отметим, что 16-20 марта Министерство обороны Азербайджана не раз сообщало о том, что ВС Армении с перерывами обстреливали позиции азербайджанских военных.
«Мы готовы расследовать все случаи, по которым будут конкретные сведения. И мы этот месседж направляли и направляем по дипломатическим каналам, мы также получили по тем же каналам ряд сведений, и со всей серьезностью и искренностью расследуем, чтобы конкретнее понять обстановку», - цитируют его армянские СМИ.
Пашинян также заявил, что власти Армении готовы обсудить роспуск международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ, сопредседателями в которой являются Россия, США и Франция. «Мы готовы обсуждать роспуск Минской группы ОБСЕ…», - сказал премьер Армении.
Пашинян не уточнил, готовится ли Ереван дать согласие на роспуск Минской группы ОБСЕ после или до подписания мирного соглашения с Азербайджаном.
Премьер Армении кроме того сказал, что карабахское движение помешало становлению армянской государственности: «Я не буду искренним, если прямо не выскажу свою позицию, особенно после того, что уже говорил в ходе обсуждения отчетов правительства. Тогда я отметил, что карабахское движение использовалось для того, чтобы помешать становлению армянской государственности. Поэтому я однозначно считаю, что оно (карабахское движение) не должно продолжаться». Помимо этого, Никол Пашинян заявил, что не будет премьер-министром Армении, если народ «будет против моего решения». «Пока я остаюсь премьер-министром, это официальная позиция Республики Армения», - заявил он.
Пашинян также сообщил, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио 25 марта обсуждался, в том числе, вопрос подписания мирного договора между Ереваном и Баку. По его словам, госсекретарь США подчеркнул важность достижения соглашения по мирному договору между Ереваном и Баку и завершения переговоров по документу. Пашинян отметил, что стороны сошлись на том, что мирный договор необходимо подписать и ратифицировать в кратчайшие сроки.