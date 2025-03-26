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Израиль забирает Газу

18:39 775

Израиль намерен далее забирать территории сектора Газа, если движение ХАМАС не согласится на возвращение заложников. Об этом на выступлении в парламенте Израиля заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Боевые действия в Газе продолжаются. Чем больше ХАМАС упорствует в своем отказе освобождать наших заложников, тем мощнее будет давление, которое мы оказываем», — подчеркнул он.

По словам главы израильского Кабмина, продолжение боевых действий в секторе Газа включает в себя дальнейший захват территории анклава Израилем.

25 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил планы продолжения боевых действий в секторе Газа. По словам главы Минобороны, задачей армии Израиля является возвращение заложников, удерживаемых в Газе палестинским движением ХАМАС.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

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