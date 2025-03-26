Cкандал разрастается: новые сообщения из чата чиновников Трампа

Опубликованные скриншоты включают список участников чата, а также подробную переписку, которую описывал главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг в своей статье в понедельник, в том числе конкретные сроки нанесения авиаударов и виды используемого оружия. В частности, министр обороны США Пит Хегсет указал в чате время взлета истребителей F-18 и ударных беспилотников MQ-9, а также запуска крылатых ракет морского базирования Tomahawk. Глава Пентагона пожелал удачи американским военным, а вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал «помолиться за победу».

Чуть позже помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц отчитался о результатах ударов: «Первая цель - их главный парень по ракетам - у нас была положительная идентификация по тому, как он входил в здание своей девушки. Сейчас оно разрушено». На это вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил ему: «Отлично», а директор ЦРУ Джон Рэтклифф написал: «Хорошее начало».

Как указывается в статье The Atlantic, представители администрации США, комментируя ситуацию с чатом Signal, заявили, что переписка не содержала секретной информации. «Эти заявления поставили нас перед дилеммой», - пишет журнал. «В первоначальном материале The Atlantic о чате Signal <...> мы скрыли конкретную информацию об оружии и сроках атак. <...> Как правило, мы не публикуем информацию о военных операциях, если эта информация может поставить под угрозу жизнь американских военнослужащих. Именно поэтому [в предыдущей статье] мы решили описать характер переписки в чате, а не конкретные детали атак», - указывается в материале.

В статье также отмечается, что «заявления министра обороны США Пита Хегсета, главы Национальной разведки Тулси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и президента США Дональда Трампа в сочетании с утверждениями представителей американской администрации о том, что журнал лжет о содержании переписки, привели редакцию The Atlantic к мысли о том, что люди должны увидеть эти сообщения, чтобы сделать свои собственные выводы». «Общественность явно заинтересована в раскрытии информации, которую советники Трампа передавали по незащищенным каналам связи, особенно потому, что высокопоставленные представители администрации пытаются преуменьшить значение сообщений, которыми они обменивались», - говорится в материале.

Журнал также сообщает, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ответ на запрос издания заявила, что в чате не было секретной информации. Вместе с тем она указала, что Белый дом выступает против публикации переписки.

24 марта Голдберг опубликовал статью, в которой сообщается, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником «Майк Уолтц». Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену. Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником «Пит Хегсет» (имя главы Пентагона) опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене, в том числе были перечислены цели, оружие, а также предполагаемое время начала ударов, которое, по словам Голдберга, совпало со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.

Президент США Дональд Трамп в этой связи заявил, что в упомянутой группе не публиковали засекреченных данных. Он отметил, что сохраняет доверие ко всем участникам своей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, включая Уолтца, несмотря на скандал вокруг утечки данных. Уолтц в свою очередь заявил, что не знает, почему Голдберг был включен в закрытую группу.