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Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»

19:15 206

Президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что Турция построит новые транспортно-логистические коридоры, вносящие вклад в развитие и торговые связи между Европой, Азией и Ближним Востоком. Это касается коридора через иракскую Басру, а также маршрута через Каспийское море и Зангезур.

Об этом он заявил, выступая на презентации Стратегии развития промышленности и технологий до 2030 года. Мероприятие прошло в Президентском комплексе в Анкаре в среду, 26 марта.

«Турция вместе со своими стратегическими партнерами планирует запустить транспортно-логистические коридоры, вносящие вклад в развитие и торговые связи между Европой, Азией и Ближним Востоком. Это касается коридора через иракскую Басру, а также маршрута через Каспийское море и Зангезур», - сказал он.

Эрдоган добавил, что что Министерство промышленности и технологий поделится опытом индустриализации Турции с тюркскими государствами, странами Ближнего Востока и Африки. По его словам, Турция расширит текущие стратегические направления, создаст новые промышленные зоны и проложит путь для перемещения объектов, расположенных в рискованных регионах, в безопасные регионы.

Эрдоган также указал, что за последние 23 года Турция добилась серьезных достижений, которые превратили страну в один из факторов влияния на баланс сил на международной арене. К числу прорывных разработок турецкий лидер причислил проект отечественного военного самолета пятого поколения KAAN, электромобиль TOGG, а также телекоммуникационный спутник TÜRKSAT 6A, более 80 проц. компонентов которого были разработаны в Турции. Он пообещал, что Турция наладит серийное производство отечественного истребителя KAAN.

Эрдоган также объявил о нескольких инициативах, среди которых интеграция системы ПВО с использованием «Стального купола» для создания единой сети обороны.

Глава государства отметил, что Турция разрабатывает национальную спутниковую систему, которая улучшит возможности страны в производстве спутников и повысит ее международную конкурентоспособность.

По его словам, в области энергетики Турция планирует создать ядерный технопарк и разработать собственный модульный ядерный реактор, что должно стать важным шагом в укреплении позиций страны на рынке ядерной энергетики.

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