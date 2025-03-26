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Туркменистан всего лишь возвращает долги Азербайджану

Ламия Исаева, специально для haqqin.az
19:25 3089

Госкомитет по статистике Азербайджана сообщил на днях о получении Азербайджаном в январе текущего года 42,64 миллиона кубометров туркменского газа, что вызвало вопросы о возможном возобновлении своповых поставок между обоими государствами транзитом через Иран.

Haqqin.az обратился за разъяснениями в ответственные государственные органы Азербайджана.

«У Азербайджана нет нового контракта с Туркменистаном. Выполнение прежнего контракта, заключенного 28 ноября 2021 года в Ашхабаде и представлявшего собой трехстороннее своповое соглашение между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном, фактически прекратилось 1 января 2024 года. Данное соглашение стабильно действовало в течение 2022-23 годов, но на 2024 год Азербайджан и Туркменистан не смогли договориться о цене, так как Ашхабад запросил цену, очень близкую к европейской, мировой. Те объемы по туркменскому газу, которые в 2024 году и в январе 2025 года указывались Госкомстатом Азербайджана, на деле означают то, что в течение 2023 года Азербайджан не успел взять весь отраженный в контракте 2023 года объем, и покрытие этого так называемого газового «долга» перед Баку произошло в определенные месяцы 2024 и 2025 годов», — пояснили информированные лица.

Сделка о своповых поставках туркменского газа в Азербайджан была в 2022-23 годах важна для гибкости топливно-энергетического баланса Азербайджана

Отметим, что в 2022 году Азербайджан получил из Туркменистана 900 млн кубометров газа за $111 млн.

В 2023 году контрактный объем должен был достичь уровня 2,6 млрд кубометров (цена около $148 за 1000 кубометров), причем график поставок намечался по следующему графику: январь и февраль — 7 миллионов кубометров туркменского газа, в период март-октябрь 2023 года — 8 миллионов кубометров газа в сутки, в ноябре — пять миллионов кубометров в сутки и в декабре 2023 года — четыре миллиона кубометров в сутки.

Но по результатам операций через газокомпрессорную станцию в Астаре суточные объемы отличались от предварительно согласованных, поэтому и остались «долги», которые Иран, как транзитное государство в сделке Баку и Ашхабада, передавал Азербайджану в 2024 году и в начале 2025 года.

Сделка о своповых поставках туркменского газа в Азербайджан была в 2022-23 годах важна для гибкости топливно-энергетического баланса Азербайджана.

Однако, когда азербайджанское газовое месторождение Шах-Дениз в 2023 году вышло на пик добычи, нужда в дополнительном газе у страны фактически отпала.

Стоит отметить, что Турция вела переговоры с Ашхабадом о транзите туркменского газа через Азербайджан, но такая операция пока не доказывает своей привлекательности ни коммерчески, ни технически.

Идея «с бородой» о Транскаспийском газопроводе также не первый десяток лет не находит отклик у производителей газа и у инвесторов.

Вместе с тем, Туркменистан увеличивает поставки газа в Китай (основной клиент), ведет поставки газа соседям по Центральной Азии, а с марта 2025 года начал поставки в Турцию свопом через Иран.

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