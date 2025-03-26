Американские военные погибли в Литве

Четверо военнослужащих армии США погибли в Литве после завершения тактических учений на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде, сообщает литовский новостной портал Lrytas.

По его информации, четверо американцев выехали с учений во вторник вечером на гусеничном транспортном средстве и пропали. В среду после продолжительных поисковых мероприятий их машину обнаружили в болоте. Все военные погибли.

Ранее стало известно об исчезновении 25 марта трех иностранных военных во время военных учений в Литве на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Беларусью.

Впоследствии официально подтвердили исчезновение четырех военных США вместе с гусеничным транспортным средством.

После дня масштабной поисково-спасательной операции два не связанных между собой источника подтвердили 15min, что солдаты погибли.

По информации источников, солдаты погибли, вероятно, после вхождения в водоем. Однако представитель вооруженных сил США в Европе и Африке сообщил изданию, что тела солдат не найдены.

К поискам со вторника были привлечены литовские и иностранные военные, а также вертолеты ВВС и Госпогранслужбы. Вооруженные силы США уточнили, что пропавшие без вести – военнослужащие 3-й пехотной дивизии 1-й бригады.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что пока не будет комментировать инцидент. «Пока я точно не буду комментировать эту информацию, ведется расследование, но эта информация будет обобщена и сообщена общественности, когда она станет точной», – сказал он журналистам в Вильнюсе.

Председатель Комитета Сейма Литвы по вопросам национальной безопасности и обороны Гедримас Еглинскас заявил 15min, что информации о «самом трагическом возможном сценарии» пока нет.