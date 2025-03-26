Телевидение – не факт, интернет - фикция

Философ Сергей Аверинцев писал: «XX век дискредитировал ответы, но не уничтожил вопросы». Развивая эту мысль, можно сказать, что XXI век уничтожил и вопросы, и факты. История факта как научной категории не такая уж древняя, она начинается со Средневековья. До того времени общество с трудом отличило факт от вымысла, да и особо не стремилось к этому. Так, современники охотно верили в фантастические описания далеких стран, оставленные потомкам «отцом истории» Геродотом.

А когда путешественник и писатель Эвлия Челеби писал в XVII веке о своем визите в Азербайджан, то приводил «факты», достоверность которых, мягко говоря, вызывала серьезные сомнения. К примеру, описывая окрестности Шеки, Челеби упоминал «племена, которые лают, как собаки». Тем не менее, подобные рассказы, являвшиеся плодом воображения или тривиальными слухами, в те, не такие уж далекие времена принимали за чистую реальность. Позднее, благодаря отдельным мыслителям начался процесс разграничения факта и вымысла, ускоренный изобретением книгопечатания, которое сделало чтение более доступным. К примеру, в 1631 году иезуит Фридрих Шпее издал - разумеется, под вымышленным именем, так как публиковаться под своим было весьма опасно - книгу «Предостережение судьям». Шпее был последним человеком, который беседовал с «ведьмами», приговоренными инквизицией к сожжению за ересь. Выслушивая их перед смертью, пытливый иезуит пришел к выводу, что все эти люди невиновны, их признания были получены под пытками, а сама концепция «ведьмовства», соответственно, была всего лишь порождением фантазий инквизиторов и доверчивых обывателей.

Рассказывают, что критическое отношение Фридриха Шпее к судебным процессам над ведьмами было связано с его личным опытом - в молодости один инквизитор жестоко подшутил над ним, устроив встречу с женщиной, которая затем под пытками признала в Шпее демона и «руководителя» своих действий. После того, как книга «Предостережение судьям» разошлась, сыграв историческую роль, стала очевидна жизненная необходимость умения отличать факты от вымысла. Этот вывод перекликается с принципом социолога Дороти Томас, сформулированным в 1928 году: «Если люди воспринимают ситуацию как реальную, то она становится реальной по своим последствиям». В инквизиции это работало буквально - если общество верит в ведьм, то в итоге реальные женщины окажутся на настоящих кострах.

Не случайно после публикации книги Шпее судебные процессы над ведьмами в Европе пошли на убыль. Это была победа факта, как категории общественного мышления. Со временем вымысел терял влияние, уступая место доказательствам. Но этот триумф продолжался лишь до начала XX века. Именно тогда появились Зигмунд Фрейд, его венская школа, психоанализ и концепция «глубинной психологии». Людям вновь стали внушать, что их представления и есть реальность. Фрейд объяснял неврозы детскими травмами и архетипами. Вы спросите, как он доказывал сам факт существования этих травм? Да никак! Фрейд просто поставил воображаемый мир на одну ступень с объективной реальностью. И с этого момента виртуальное начало вытеснять реальное.

Однако массовая трансформация факта из реальности в виртуальность стала возможной лишь с появлением телевидения, а затем интернета. Оказалось, что новости не показывают реальность. Напротив, реальностью становится то, что показывают в новостях, а рейтинги политиков формируют их популярность, которую при этом не отражают. Ведь потребителю уже не демонстрируют, как именно формируются рейтинги. И вновь подтверждается принцип гениальной Дороти Томас, которая писала: «Если люди считают кого-то великим, значит, он велик». Технологии телевидения привели к появлению политического цинизма, который интернет довел до абсолюта. Теперь текст и изображения в сети невозможно оценить в категориях «правда» и «ложь». Объективность истины оказались перевернутыми с ног на голову, а потому на любое доказательство легко находится опровержение, а на любую ссылку — контр-ссылка. Высокие технологии отбросили человечество в эпоху интеллектуального архаизма, во времена сосуществования утонченной философии и примитивной распущенности, когда жестокие деспоты соседствовали с толпами, требовавшими хлеба и зрелищ.