Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!

Бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова, Татьяна Сорока, подала в Лондоне иск о профессиональной халатности против баронессы Фионы Шеклтон и её юридической фирмы Payne Hicks Beach. Поводом стала упущенная возможность арестовать суперъяхту Luna стоимостью 300 млн долларов, принадлежавшую Ахмедову и находившуюся в порту Майами на протяжении пяти месяцев в 2017 году. Слушания по делу, как сообщает The Times, назначены на следующий год, а расходы Сороки на юристов уже достигли более 2 млн долларов.

Фиона Шеклтон — одна из самых влиятельных адвокатов Великобритании, получившая прозвище «Стальной магнат с улыбкой». Она представляла в бракоразводных процессах принца Чарльза с принцессой Дианой, а также помогала развестись Полу Маккартни и Мадонне. Сорока считает, что при более решительных действиях баронессы и ее адвокатов она могла бы получить больше денег от Ахмедова, который после развода отказался исполнять решение Высокого суда о выплате почти $500 млн. Однако Payne Hicks Beach настаивает, что Сорока сама заявила об отсутствии интереса к аресту яхты и хотела сосредоточиться на аресте бывшего мужа.

В 2021 году Сорока заключила мировое соглашение с Ахмедовым и получила, по сообщениям прессы, около 125 млн долларов наличными и коллекцию произведений искусства на сумму примерно 62,5 млн долларов.