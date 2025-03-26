Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
Бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова, Татьяна Сорока, подала в Лондоне иск о профессиональной халатности против баронессы Фионы Шеклтон и её юридической фирмы Payne Hicks Beach. Поводом стала упущенная возможность арестовать суперъяхту Luna стоимостью 300 млн долларов, принадлежавшую Ахмедову и находившуюся в порту Майами на протяжении пяти месяцев в 2017 году. Слушания по делу, как сообщает The Times, назначены на следующий год, а расходы Сороки на юристов уже достигли более 2 млн долларов.
Фиона Шеклтон — одна из самых влиятельных адвокатов Великобритании, получившая прозвище «Стальной магнат с улыбкой». Она представляла в бракоразводных процессах принца Чарльза с принцессой Дианой, а также помогала развестись Полу Маккартни и Мадонне. Сорока считает, что при более решительных действиях баронессы и ее адвокатов она могла бы получить больше денег от Ахмедова, который после развода отказался исполнять решение Высокого суда о выплате почти $500 млн. Однако Payne Hicks Beach настаивает, что Сорока сама заявила об отсутствии интереса к аресту яхты и хотела сосредоточиться на аресте бывшего мужа.
В 2021 году Сорока заключила мировое соглашение с Ахмедовым и получила, по сообщениям прессы, около 125 млн долларов наличными и коллекцию произведений искусства на сумму примерно 62,5 млн долларов.
Роскошная девятипалубная яхта Luna, изначально заказанная Романом Абрамовичем и купленная Ахмедовым в 2014 году за 256 млн долларов, считается одной из самых защищённых в мире. Судно длиной 115 метров включает в себя 10 VIP-кают, экипаж из 52 человек, две вертолётные площадки, пуленепробиваемые стёкла, генераторы, способные питать небольшой город, мини-субмарины и даже капсулу спасения. Над ее дизайном без остановки работали более 70 художников в течение 8 месяцев.
Суперъяхта была задержана в 2022 году в Германии, ее обыскивали более 30 следователей, обнаружившие на борту дорогостоящие произведения искусства. В июне 2022 года Ахмедов попал под санкции, но с сентября 2023 года он был исключён из санкционных списков Великобритании и ЕС. Это позволило миллиардеру вновь плавать на своей яхте и расплатиться с экипажем, которому задолжали почти полмиллиона евро.