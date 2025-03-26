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Пашинян пригрозил «размазать по стенке» Кочаряна и Саргсяна

20:12 1272

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил «размазать по стенке» экс-президентов республики в случае проведения дебатов по Карабаху в прямом эфире.

Об этом он сказал в ходе правительственного часа в парламенте.

По словам Пашиняна, он пригласил бывших президентов на дебаты в прямом эфире, но они отказываются.

«Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян с 2020 года пытаются возложить на меня вину в капитуляции, которая была неизбежна уже к моменту моего прихода к власти. Но три этих «гиганта мысли»… говорят, что им со мной не о чем дискутировать. Но потом своих детей, внуков, сватов, невесток отправляют на пресс-конференции. Эй, если вам нечего дискутировать, сядьте на месте и не рыпайтесь... Я с вами не буду дискутировать, я вас размажу по стенке. И оттуда вынесут останки ваших политических трупов. Касается всех троих. Хватит играть с нашими нервами. Я вас растопчу, а не буду дискутировать», - сказал Пашинян.

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