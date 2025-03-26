Задержан миллиардер Мошкович

Российские правоохранительные органы задержали основателя холдинга «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича. Информацию о задержании бизнесмена подтвердили гостелеканалу RT и агентству РБК источники в правоохранительных органах.

В офисах холдинга в Москве и Белгороде прошли обыски. По данным Shot, с обыском пришли и в офисы «Русагро» в Тамбове и Саратове.

Мошковича подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, его планируют допросить.

Помимо основателя «Русагро», в Москве задержан и гендиректор холдинга Тимур Липатов. Расследование ведется по заявлению бизнесмена Владислава Бурова о хищении активов ГК «Солпро» на сумму свыше 1 млрд рублей.

По сведениям знакомого с ходом расследования источника РБК, следствие проверяет Мошковича на причастность к мошенническим схемам с земельными активами Белгородской области.

«Русагро», основанный в 2004 году, — один из крупнейших агрохолдингов России. «Русагро», в частности, выпускает «Русский сахар» и майонез «Мечта хозяйки».

Состояние Вадима Мошковича Forbes оценивает в 2,7 миллиарда долларов, в рейтинге богатейших бизнесменов России, который составляет издание, он занимает 55 место.