USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Избран новый мэр Стамбула
Новость дня
Избран новый мэр Стамбула

Зеленский во Франции

20:29 664

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает издание «Общественное» в Telegram-канале.

По его словам, у президента Украины запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Какие вопросы в ходе переговоров обсудят политики, не уточняется.

20 марта Зеленский отказал в общении позвонившему ему Макрону. Украинский лидер объяснил французскому коллеге, что находится на брифинге, и пообещал перезвонить через 15-20 минут. Он также рассказал, что общается с Макроном ежедневно.

Телевидение – не факт, интернет - фикция
Телевидение – не факт, интернет - фикция 100 строк философа
19:40 1311
Венгрия как вотчина российских спецслужб
Венгрия как вотчина российских спецслужб актуальный комментарий
17:16 2304
Израиль забирает Газу. Жителей просят эвакуироваться
Израиль забирает Газу. Жителей просят эвакуироваться обновлено 20:51
20:51 2471
Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
19:54 1957
Туркменистан всего лишь возвращает долги Азербайджану
Туркменистан всего лишь возвращает долги Азербайджану
19:25 3102
Прокуроры в США исчезают в полночь
Прокуроры в США исчезают в полночь наша корреспонденция
14:11 4311
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 6034
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах все еще актуально
10:59 3826
Сделка Трампа с Эрдоганом: Вашингтон играет по правилам Анкары
Сделка Трампа с Эрдоганом: Вашингтон играет по правилам Анкары горячая тема
18:10 3440
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал! все еще актуально
14:59 5446
Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»
Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»
19:15 2600

ЭТО ВАЖНО

Телевидение – не факт, интернет - фикция
Телевидение – не факт, интернет - фикция 100 строк философа
19:40 1311
Венгрия как вотчина российских спецслужб
Венгрия как вотчина российских спецслужб актуальный комментарий
17:16 2304
Израиль забирает Газу. Жителей просят эвакуироваться
Израиль забирает Газу. Жителей просят эвакуироваться обновлено 20:51
20:51 2471
Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
19:54 1957
Туркменистан всего лишь возвращает долги Азербайджану
Туркменистан всего лишь возвращает долги Азербайджану
19:25 3102
Прокуроры в США исчезают в полночь
Прокуроры в США исчезают в полночь наша корреспонденция
14:11 4311
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 6034
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах все еще актуально
10:59 3826
Сделка Трампа с Эрдоганом: Вашингтон играет по правилам Анкары
Сделка Трампа с Эрдоганом: Вашингтон играет по правилам Анкары горячая тема
18:10 3440
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал! все еще актуально
14:59 5446
Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»
Эрдоган: «Турция планирует запустить коридор через Зангезур»
19:15 2600
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться