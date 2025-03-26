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«Энергетическое перемирие»: украинский список разошелся с российским

20:55 398

Согласованный Украиной и США список энергетических объектов, которые попадают под временный мораторий на удары, отличается от опубликованного Москвой перечня, заявили в украинском Минэнерго «Европейской правде».

«Украина передала и согласовала с американской стороной типологию объектов по всем объектам энергетической инфраструктуры в рамках договоренности об остановке взаимных ударов. Это касается электроэнергетического, нефтегазового комплексов, атомной и угольной промышленности, энергетического машиностроения – производства энергетического оборудования», — рассказали в пресс-службе.

В то же время в опубликованный Москвой по итогам переговоров с представителями Вашингтона список не вошли объекты нефте- и газодобычи, отметили в Минэнерго Украины.

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