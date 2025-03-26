Россия блефует и заманивает Трампа

По словам людей, знакомых с ситуацией, американские и российские официальные лица определили Арктику в качестве возможной области для экономического сотрудничества. Это является частью более широкой разрядки, которую президент Дональд Трамп намерен проводить с Москвой. Еще совсем недавно позиция Кремля была категорична: «Арктиканаш!». И точка. Сами будем осваивать, сами разрабатывать, а тому, кто покусится хоть на самую малую ее часть – руки пообрываем, не задумываясь. «Арктика — это регион потенциального будущего конфликта», — заявлял командующий Северным флотом России Александр Моисеев. Причем столь жесткая позиция существовала не только в отношении «недружественного» Запада, но даже и в отношении Пекина, все проекты которого по сотрудничеству в освоении Северного морского пути, СМП, откровенно Кремлем саботировались, если «контрольный пакет» в них не принадлежал России.

А на укрепление российского побережья Арктики на жалели денег. В вечной мерзлоте и заснеженной тундре возникали аэродромы, станции РЛС и ПРО, гарнизоны, ракетные батареи и прочая военная инфраструктура, на что расходовались 1,9 миллиарда долларов ежегодно. Причем, когда российские специалисты задавали вопрос: «А куда нам столько? И стоит ли овчинка выделки», с самых высоких властных этажей им сурово отвечали: «Надо!». Основной версией Кремля в это время было то, что природные запасы всей таблицы Менделеева в Арктике столь велики, что сколько ни вложи в их оборону от потенциального супостата – все лишним не будет, все окупится. Были ли основания для столь свирепой позиции Москвы в отношении Арктики? Скажу прямо – да. Были и остаются. Таяние льда в этой части света, которое кто-то называет «глобальным потеплением», а кто-то просто завершением «малого ледникового периода», что в общем-то в данном случае не суть важно – это, помимо прочего, новые морские торговые маршруты и доступ к ископаемым арктического шельфа, которые ранее были недоступны. И мир готовится к схватке за них всерьез. Отсюда и тяга Трампа к овладению Гренландией. И то, что в 2018 году Китай объявил себя «околоарктической державой» и потребовал места в международном Арктическом Совете. И даже то, что в прошлом месяце командование США приняло новое 267-страничное «Руководство по операциям в Арктике».

Ну а военные учения НАТО «Joint Viking», в которых принимают участие «арктические» подразделения вооруженных сил США, Канады, Финляндии, Дании и Норвегии, вообще давно уже стали регулярным явлением, как и аналогичные Nordic Response, Arctic Forge, Arctic Dolphin и Joint Warrior. Арктика, а точнее ее ресурсы и открывающиеся возможности стали нужны всем. И каждый уже оценивает размеры полярного пирога, на который ему просто необходимо наложить руку. Даже Индия, несколько лет назад тоже заявившая о своих арктических амбициях. Причем, что совершенно необходимо добавить, Россия могла позволить себе быть свирепой и агрессивной в Арктике, поскольку и по ледокольному флоту, и по другим судам арктического класса превосходила даже США. Как и по финансированию арктических проектов. Это американцам каждый цент надо согласовывать с Конгрессом, а в России это делается приказным порядком, и то, на что пошли деньги из специального фонда президентских программ, – засекречено напрочь. Но золотой век для российских арктических программ оказался недолог. Война в Украине и содержание полярной военной инфраструктуры одновременно оказалось неподъемной ношей для бюджета. Общая технологическая отсталость привела к тому, что и с ледоколами сейчас не очень – электронная начинка-то в них была из Южной Кореи, своего делать разучились, – и с исследовательскими судами намечается кризис.

Как публично заявил на днях председатель Морской коллегии Николай Патрушев: «Несоответствие состава и состояния российского научно-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач, стоящих перед нашей страной в сфере морских научных исследований, грозит потерей лидерства нашей страны в сфере арктических исследований». Пояснив при этом, что «за последние 30 лет флот устарел и сократился до критического минимума. Средний возраст научных судов составляет около 34 лет. Суда изношены более чем на 80%. Их эксплуатация обходится значительно дороже современных иностранных аналогов». Но и это еще не все. Критическая проблема возникла и с технологиями геологоразведки и извлечением полезных ископаемых на арктическом шельфе. Внезапно выяснилось, что у России таких технологий нет. Нет их и у китайцев – просто потому, что они ими серьезно и не занимались. К тому же – то, что касается, например, коммерческих запасов нефти на шельфе российских северных морей, не доказано. Как пишет известнейший эксперт с мировым именем Михаил Крутихин, «когда министр энергетики Сергей Цивилев утверждает, что запасов нефти на шельфе в России хватит на добычу в течение 32 лет, а разведанные запасы нефти в Арктике составляют порядка 17 млрд тонн, он либо лукавит, либо мешает запасы в море с запасами в прибрежных регионах, либо путает запасы с недоказанными гипотетическими ресурсами».