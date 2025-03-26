У Зеленского сделали заявление о территориальных уступках

Киев и Вашингтон в рамках переговоров делегаций стран в Эр-Рияде не обсуждали вопрос о территориальных уступках Украины России. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Павел Палиса.

«Относительно «красных линий»: никаких разговоров о территориальных уступках. Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться при любых условиях», - сказал Палиса.

Он также отметил, что во время встречи Украина и США продолжили технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной ранее.

«Согласовали прекращение огня по энергетическим объектам и в Черном море, которое вступает в силу с момента публикации совместного заявления с США. Мы предупреждали американскую команду, что русские будут тянуть время и выдвигать дополнительные условия. Это еще одно доказательство того, что именно украинцы хотят настоящего и справедливого мира. Нас интересует паритетное прекращение огня, и мы будем немедленно отвечать в случае нарушения договоренностей», - добавил Палиса.