Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские политики на этой неделе посетят Гренландию, чтобы показать, что остров необходим США для международной безопасности.

«Чтобы дать им понять, что нам нужна Гренландия для международной безопасности. Она нужна нам, мы должны ее получить», - заявил он в эфире подкаста Vince, отвечая на вопрос о цели поездки делегации.

Президент США отметил, что не знает, хотят ли жители Гренландии стать гражданами США. При этом он считает, что их необходимо убедить в том, что присоединение к Соединенным Штатам - хорошая идея.

Ранее сообщалось, что на этой неделе с четверга по субботу на остров прибудет американская делегация, в составе которой супруга вице-президента США Уша Вэнс, а также советник президента Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт. Во вторник стало известно, что сам вице-президент Джей Ди Вэнс также присоединится к делегации.