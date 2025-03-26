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Экс-президента Бразилии будут судить за попытку переворота

21:28 525

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару предстанет перед судом по обвинению в попытке государственного переворота, сообщает Reuters.

Соответствующее решение принял Верховный суд страны. На заседании 26 марта судьи решали, достаточны ли обвинения, выдвинутые прокуратурой, для начала уголовного процесса, и единогласно пришли к положительному ответу.

Вместе с Болсонару подсудимыми будут более 30 человек, которых обвинение считает его сообщниками.

Болсонару проиграл выборы в октябре 2022 года. Через неделю после инаугурации нового президента Лула да Силвы сторонники Болсонару устроили беспорядки, в ходе которых ворвались в здания парламента и Верховного суда, а также в президентский дворец. Сотни человек были задержаны.

По версии полиции, Болсонару играл ведущую роль в планировании и организации попытки переворота. Сам бывший президент обвинения отрицает и называет свое преследование политическим.

В июне 2023 года суд на восемь лет запретил экс-президенту баллотироваться на выборные посты.

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