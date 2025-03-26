В Дании женщин будут призывать в армию

Правительство Дании вводит обязательную военную службу для женщин. Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля - значительно раньше, чем планировалось до сих пор, заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен во вторник, 25 марта.

«Учитывая текущую ситуацию в сфере оборонной политики и безопасности, вооруженные силы должны набирать больше новобранцев», - отметил он. По словам министра, важным сигналом при этом станет достижение полного равенства между мужчинами и женщинами в вопросе военного призыва уже с 1 июля 2025 года.

Первоначально планировалось, что датчанки будут призываться на военную службу с 2027 года. В том же решении срок обязательной военной службы был увеличен с четырех до одиннадцати месяцев. В настоящее время женщины служат в датских вооруженных силах только на добровольной основе.

Призыв на обязательную военную службу в Дании проводится лишь в том случае, если набирается достаточное число добровольцев. Кто именно будет призван, определяет ежегодная лотерея.

В феврале правительство Метте Фредериксен в связи с возросшей угрозой со стороны РФ, ведущей войну против Украины, объявило об увеличении оборонного бюджета на текущий и следующий годы в общей сложности на 6,8 млрд евро.