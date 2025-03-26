ЕС отказался снять санкции с России

Одним из главных условий изменения или отмены санкционного режима ЕС является прекращение боевых действий и безоговорочный вывод российских войск с территории Украины, заявила в интервью Financial Times представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер.

Ее заявление последовало за публикацией договоренностей США, Украины и России в Эр-Рияде 25 марта. В Белом доме сообщили о достигнутом соглашении насчет безопасного судоходства в Черном море и готовности помочь Москве «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев одобрил первый пункт, но отказался от второго, посчитав его ослаблением санкций. В Кремле заявили о договоренности с США реализовать «черноморскую инициативу», которая включает безопасное судоходство в Черном море, после отмены ограничений для Россельхозбанка, поставок сельхозтехники, обслуживания судов, работы страховых компаний и сельхозпроизводителей.

Большая часть перечисленных ограничений связана с Европейским союзом, передает Reuters со ссылкой на дипломатов из ЕС.