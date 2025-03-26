USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Лидер турецкой оппозиции просит Великобританию…
Новость дня
Лидер турецкой оппозиции просит Великобританию…

ЕС отказался снять санкции с России

22:20 772

Одним из главных условий изменения или отмены санкционного режима ЕС является прекращение боевых действий и безоговорочный вывод российских войск с территории Украины, заявила в интервью Financial Times представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер.

Ее заявление последовало за публикацией договоренностей США, Украины и России в Эр-Рияде 25 марта. В Белом доме сообщили о достигнутом соглашении насчет безопасного судоходства в Черном море и готовности помочь Москве «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев одобрил первый пункт, но отказался от второго, посчитав его ослаблением санкций. В Кремле заявили о договоренности с США реализовать «черноморскую инициативу», которая включает безопасное судоходство в Черном море, после отмены ограничений для Россельхозбанка, поставок сельхозтехники, обслуживания судов, работы страховых компаний и сельхозпроизводителей.

Большая часть перечисленных ограничений связана с Европейским союзом, передает Reuters со ссылкой на дипломатов из ЕС.

Эрдоган призвал народ к бойкоту оппозиции
Эрдоган призвал народ к бойкоту оппозиции обновлено 22:53
22:53 6588
Сделка Трампа с Эрдоганом: Вашингтон играет по правилам Анкары
Сделка Трампа с Эрдоганом: Вашингтон играет по правилам Анкары горячая тема
18:10 4413
Лидер турецкой оппозиции просит Великобританию…
Лидер турецкой оппозиции просит Великобританию… видео; обновлено 22:07
22:07 14412
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 7883
Баку призвал Ереван не упустить возможность заключить мир
Баку призвал Ереван не упустить возможность заключить мир
22:46 635
Россия блефует и заманивает Трампа
Россия блефует и заманивает Трампа актуальный комментарий
20:54 2560
Телевидение – не факт, интернет - фикция
Телевидение – не факт, интернет - фикция 100 строк философа
19:40 2275
Венгрия как вотчина российских спецслужб
Венгрия как вотчина российских спецслужб актуальный комментарий
17:16 2778
Израиль забирает Газу. Жителей просят эвакуироваться
Израиль забирает Газу. Жителей просят эвакуироваться обновлено 20:51
20:51 4046
Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
19:54 3547
Туркменистан всего лишь возвращает долги Азербайджану
Туркменистан всего лишь возвращает долги Азербайджану
19:25 4885

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган призвал народ к бойкоту оппозиции
Эрдоган призвал народ к бойкоту оппозиции обновлено 22:53
22:53 6588
Сделка Трампа с Эрдоганом: Вашингтон играет по правилам Анкары
Сделка Трампа с Эрдоганом: Вашингтон играет по правилам Анкары горячая тема
18:10 4413
Лидер турецкой оппозиции просит Великобританию…
Лидер турецкой оппозиции просит Великобританию… видео; обновлено 22:07
22:07 14412
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 7883
Баку призвал Ереван не упустить возможность заключить мир
Баку призвал Ереван не упустить возможность заключить мир
22:46 635
Россия блефует и заманивает Трампа
Россия блефует и заманивает Трампа актуальный комментарий
20:54 2560
Телевидение – не факт, интернет - фикция
Телевидение – не факт, интернет - фикция 100 строк философа
19:40 2275
Венгрия как вотчина российских спецслужб
Венгрия как вотчина российских спецслужб актуальный комментарий
17:16 2778
Израиль забирает Газу. Жителей просят эвакуироваться
Израиль забирает Газу. Жителей просят эвакуироваться обновлено 20:51
20:51 4046
Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
19:54 3547
Туркменистан всего лишь возвращает долги Азербайджану
Туркменистан всего лишь возвращает долги Азербайджану
19:25 4885
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться