Масштабные лесные пожары в Южной Корее. Много погибших
По меньшей мере 24 человека стали жертвами лесных пожаров, охвативших юго-восточную часть Южной Кореи. Об этом 26 марта сообщило агентство Yonhap.
«Были мобилизованы десятки пожарных вертолетов, около 5 тыс. человек личного состава и около 560 единиц техники», — говорится в материале.
По данным издания, тушению лесных пожаров препятствует сильный ветер и сухая погода. На данный момент огонь уничтожил 17 тыс. га леса и 209 домов. Кроме того, в результате возгорания был разрушен древний храмовый комплекс Коунса, построенный в 681 году.
Также исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су назвал лесные пожары самыми страшными в истории страны.