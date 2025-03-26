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Масштабные лесные пожары в Южной Корее. Много погибших

22:29 513

По меньшей мере 24 человека стали жертвами лесных пожаров, охвативших юго-восточную часть Южной Кореи. Об этом 26 марта сообщило агентство Yonhap.

«Были мобилизованы десятки пожарных вертолетов, около 5 тыс. человек личного состава и около 560 единиц техники», — говорится в материале.

По данным издания, тушению лесных пожаров препятствует сильный ветер и сухая погода. На данный момент огонь уничтожил 17 тыс. га леса и 209 домов. Кроме того, в результате возгорания был разрушен древний храмовый комплекс Коунса, построенный в 681 году.

Также исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су назвал лесные пожары самыми страшными в истории страны.

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