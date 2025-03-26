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Баку призвал Ереван не упустить возможность заключить мир

22:46 639

Азербайджанская сторона призвала армянскую ускорить процесс подписания мирного соглашения и отметила, что эта возможность не будет вечной. Об этом заявил находящийся с визитом в Буэнос-Айресе представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, сообщает аргентинское издание PERFIL.

По словам Амирбекова, один из факторов, побуждающих Армению идти на соглашение, - это осознание того, что эта возможность не будет вечной, было бы ошибкой упустить ее.

«Завершившиеся в этом месяце переговоры по тексту мирного соглашения между Баку и Ереваном открывают путь к нормализации отношений и установлению дипломатических связей. Однако для этого Армения должна внести изменения в свою Конституцию, отказаться от территориальных претензий и вывести иностранные силы из приграничных районов», - сказал он.

Амирбеков подчеркнул, что это соглашение не конец, а начало. «Мир строится не на заявлениях, а на конкретных шагах», - добавил азербайджанский чиновник.

PERFIL отмечает, что во время встречи с министром внутренних дел Аргентины Гильермо Франкосом в Каса-Росада Эльчин Амирбеков ясно дал понять, что конфликт нельзя рассматривать через призму единой интерпретации, а скорее с «более сбалансированной» точки зрения, которая также учитывает требования Азербайджана. «Мы хотим донести до общественности Аргентины точку зрения Азербайджана, чтобы ее решение или суждение основывалось не только на позиции одной стороны», - заявил он.

Издание также напоминает, что Азербайджан в 2023 году восстановил полный контроль над Карабахским регионом, что привело к началу мирного процесса. Однако, несмотря на достигнутые соглашения, напряженность между странами сохраняется.

Как отмечает Perfil, Азербайджан стремится донести свою позицию до международного сообщества, особенно с учетом его роли в энергетическом секторе Европы и меняющегося геополитического баланса в регионе.

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