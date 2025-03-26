Россия ударила по Харькову

В Харькове вечером 26 марта прогремели взрывы. Российские войска атакуют город ударными дронами «Шахед», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам Терехова, в Харькове прогремел ряд взрывов. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских ударных дронах в направлении Харькова с севера.

«Прилет предварительно в Киевском районе. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны», - сообщил мэр.

Как отметил Терехов, последний удар, предварительно, пришелся возле многоэтажного жилого дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.