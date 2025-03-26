Зачем Баку завод в Италии?

Консорциум «Azero» в составе «Baku Steel Company» (BSC) и «Azerbaijan Investment Company» (AIC) приступил к детальным переговорам с комиссарами сталелитейной компании Acciaierie d'Italia AS (ADI, штаб-квартира в Генуе) и его флагманского завода Ilva Steel в Таранто на юге Италии, которые должны завершиться к июню 2025 года полным пониманием роли Азербайджана как нового владельца крупнейшего промышленного объекта в Италии. Haqqin.az ранее писал о том, что азербайджанский консорциум «Azero» смог обойти в международном многоступенчатом тендере правительства Италии (его интересы и представляют комиссарs ADI SA и Ilva SA) девять иностранных конкурентов, представив, по заявлению ADI, лучшее предложение. В заявлении ADI подчеркивалось, что «в процессе отбора оценивались несколько факторов, включая финансовую устойчивость кандидатов, промышленную устойчивость их предложений и преимущества с точки зрения занятости, а также по развитию местных сообществ (ред. — в регионе Апулия)».

Выбор был сделан в пользу азербайджанского консорциума, с которым стартовали преференциальные переговоры. «В связи со сложностью переговоров о будущем сталелитейного завода (в Таранто), переговорный процесс будет осуществляться с соблюдением необходимой конфиденциальности, гарантирующей защиту промышленных, трудовых и социальных интересов», — отмечено в заявлении ADI. Детали предложения Haqqin.az удалось узнать ряд важных деталей предложения «Azero». Первоначальный взнос азербайджанской стороны — порядка 400 млн евро, а дальнейшие инвестиции в «перезагрузку» некогда крупнейшего предприятия Италии и Европы будут детально уточняться в ходе переговоров, вплоть до июня 2025 года. Общая сумма инвестиций будет зависеть от оценки разных намеченных работ на предприятии Ilva в Таранто, но уже стало известно, что итальянская сторона готова списать долги этого завода (чистый непогашенный долг был 700 млн евро, в том числе за оборудование и энергоносители), что облегчит выполнение Азербайджаном своего инвестиционного плана по реновации завода, действовавшего с 1965 года. Так, Baku Steel Company рассматривает возможность выделения около 500 миллионов евро на решение производственных задач и создание складских помещений. Также изучается возможность эффективной подачи на завод в Таранто газа и электричества. Среди идей — установка в порту Таранто в Ионическом море плавучей регазификационной установки, строительство электростанции для обеспечения завода Ilva электричеством.

Как известно, сталелитейные заводы потребляют значительное количество энергоносителей, так как в сталеплавильных печах круглые сутки должна поддерживаться требуемая для производственного процесса температура. Напомним, что продукцией завода Ilva в Таранто является плоский прокат, легированная и нержавеющая сталь, трубы. Предприятие действует по принципу единого цикла — от переработки сырья (железной руды) до выпуска готовой продукции, поставляемой на рынок Италии и за его пределы. Его запуск важен для Европы, в частности, исходя из того, что новая администрация США ввела 25-типроцентные пошлины на сталь и алюминий для ЕС, а это, согласно мартовскому заявлению Европейской Комиссии, «подрывает трансатлантическую торговлю и причиняет ущерб предприятиям и потребителям в ЕС». (Еврокомиссия с апреля хочет ввести контрмеры против продукции США на общую сумму до 26 млрд евро). Что касается поставок газа на завод в Таранто, то данным вопросом займется SOCAR через свой торговый дом — SOCAR Trading. Речь может идти как об азербайджанском газе, так и о поставках СПГ - всё будет зависеть от европейских цен на газ к моменту перезапуска предприятия. Напомним, что в числе основных поставщиков газа для завода — итальянская компания Snam - один из пяти акционеров Trans Adriatic Pipeline (TAP), то есть европейского сегмента «Южного газового коридора» (ЮГК). Вопрос обеспечения завода в Таранто энергоносителями был важнейшим для правительства Италии при изучении тендерных предложений.

В 2024 году потребности завода в Таранто в газе составили около 800 млн кубометров в год. Завод произвел около 2 млн тонн продукции. Однако «перезапуск» предприятия нацелен на увеличение производства в 2-3 раза, а значит и энергоносителей понадобится больше. Италия берет основные объемы азербайджанского газа. Так, из азербайджанского газового экспорта в ЕС в 2024 году общим объемом 12,9 млрд кубометров газа, на долю Италии пришлось 10,315 млрд кубометров. Что скажет профсоюз? Профсоюзные организации Италии, представляющие интересы работников завода Ilva, а именно около 7 тысяч сотрудников данного предприятия, в марте начинают «знакомство» с планом «Azero». Профсоюзные организации Uilm, Fim Cisl, Fiom Cgil, Usb и Ugl поставили перед правительством Италии и новым владельцем вопрос об их вовлечении в обсуждение промышленного плана, экологических и технологических инвестиций, уровня занятости, вопросов декарбонизации производства. В начале марта Министерство труда Италии достигло соглашения с профсоюзами о продлении на 12 месяцев (до февраля 2026 года) выплат из Фонда экстренного увольнения для работников завода ADI в Апулии, пока находящегося под чрезвычайным управлением правительства Италии. Baku Steel Company придется решать все поставленные профсоюзами вопросы.