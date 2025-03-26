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Рубио о скандальном чате: «Кто-то допустил большую ошибку»

26 мартa 2025, 23:39 888

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что американская администрация допустила «большую ошибку», подключив главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга к чату с обсуждением военной операции против хуситов в Йемене в мессенджере Signal. Об этом он заявил на совместной с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом пресс-конференции в Кингстоне, сообщает ТАСС.

«Очевидно, кто-то ошибся, кто-то допустил большую ошибку и добавил журналиста. Ничего не имею против журналистов, но вас не должно быть в этой штуке», - сказал он.

Как объяснил госсекретарь, чат был создан для координации действий разных ведомств. «Эта штука (чат в Signal - прим.) была создана для того, чтобы согласовать, как все будут звонить. Знаете, когда происходят такие вещи, мне нужно позвонить министрам иностранных дел, особенно наших близких союзников. Мы должны уведомить членов Конгресса. У других членов команды есть разные люди, которых им тоже нужно оповестить», - пояснил он.

Правительство США проведет необходимые реформы, извлечет уроки из скандала с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену, заявил госсекретарь.

По его словам, американская администрация досконально изучает, каким образом журналист был подключен к обсуждению операций США. «Я думаю, что последуют реформы и изменения, чтобы это не повторилось», - подчеркнул Рубио.

Он добавил, что утечка никоим образом не нарушила реализацию планов американских вооруженных сил и не поставила под угрозу жизни военнослужащих США. По словам Рубио, в чате не публиковались данные разведки или какая-либо другая секретная информация. «Это подтверждают высокопоставленные чиновники ведомства, которое несло ответственность за саму операцию, то есть Пентагона», - подчеркнул шеф американской дипломатии.

24 марта главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщается, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц (имя помощника американского президента по национальной безопасности). Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену. Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет (имя шефа Пентагона) опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам в Йемене, в том числе были перечислены цели, оружие и предполагаемое время начала ударов, которое, по словам Голдберга, совпало со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в упомянутой группе не публиковали засекреченных данных. Он отметил, что доверяет всем участникам своей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, включая Уолтца, несмотря на скандал вокруг утечки данных. Уолтц, в свою очередь, заявил, что не знает, почему Голдберг был включен в закрытую группу.

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