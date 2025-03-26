В США назвали возможную дату подписания сделки по ископаемым с Украиной

Соединенные Штаты и киевские власти могут уже на следующей неделе подписать соглашение об экономическом сотрудничестве, в том числе по полезным ископаемым. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

«Мы передали [Киеву] финальную версию документа по экономическому сотрудничеству, она сейчас находится на рассмотрении у украинцев, и мы надеемся, что полноценное обсуждение и, возможно, подписи под документом будут уже на следующей неделе», - сказал он в эфире телеканала Fox News в ответ на вопрос о прогрессе в заключении сделки по полезным ископаемым.

Вчера, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая сразу будет предусматривать ратификацию в парламенте за пределами первичного рамочного соглашения.