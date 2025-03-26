США могут вернуть российские банки в систему SWIFT

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что потенциальное подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий властей России. Об этом Бессент сказал в интервью Fox News 26 марта.

Отвечая на вопрос, приемлемы ли для США условия, выдвинутые Россией для перемирия в Черном море, Бессент сказал, что все требования РФ «находятся на рассмотрении».

«От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. И президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах», — сказал министр финансов.

США сообщили 25 марта, что по итогам отдельных переговоров с Россией и Украиной договорились с воюющими сторонами о прекращении огня в Черном море. При этом Россия заявила, что прекратит огонь только после того, как будут выполнен ряд условий, среди них — отмена санкций против Россельхозбанка и подключение банка к SWIFT.