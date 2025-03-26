Большой бизнес США погружается в пессимизм

Много говорилось о том, что слава Дональда Трампа как великого знатока экономики и человека, способного придать Америке мощный импульс роста, не базируется абсолютно ни на чем, кроме его обещаний открыть для страны «золотой век» буквально с первого дня пребывания в Белом доме. Прошло два месяца после инаугурации, и американский бизнес растерянно разводит руками.

Компания CNBC раз в квартал проводит опрос финансовых директоров (CFO) крупнейших американских компаний. Первый квартал 2025 года выявил пессимистические настроения в бизнес-среде, резко контрастирующие с надеждами конца минувшего года. И это связано в первую очередь с экономической политикой Дональда Трампа. Ее описывают как «слишком хаотичную», что затрудняет эффективно вести бизнес, «экстремальную», «разрушительную», «агрессивную», «непредсказуемую».

Как следствие, 60% финдиректоров ожидают рецессию – спад американской экономики – во второй половине 2025 года, еще 15% считают, что она наступит в 2026 году. В последнем квартале 2024 года о рецессии в 2025-м заявляли лишь 7%.