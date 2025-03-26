Большой бизнес США погружается в пессимизм
Много говорилось о том, что слава Дональда Трампа как великого знатока экономики и человека, способного придать Америке мощный импульс роста, не базируется абсолютно ни на чем, кроме его обещаний открыть для страны «золотой век» буквально с первого дня пребывания в Белом доме. Прошло два месяца после инаугурации, и американский бизнес растерянно разводит руками.
Компания CNBC раз в квартал проводит опрос финансовых директоров (CFO) крупнейших американских компаний. Первый квартал 2025 года выявил пессимистические настроения в бизнес-среде, резко контрастирующие с надеждами конца минувшего года. И это связано в первую очередь с экономической политикой Дональда Трампа. Ее описывают как «слишком хаотичную», что затрудняет эффективно вести бизнес, «экстремальную», «разрушительную», «агрессивную», «непредсказуемую».
Как следствие, 60% финдиректоров ожидают рецессию – спад американской экономики – во второй половине 2025 года, еще 15% считают, что она наступит в 2026 году. В последнем квартале 2024 года о рецессии в 2025-м заявляли лишь 7%.
Главной причиной неуверенности и пессимизма является торговая политика США, которая при нынешней администрации строится на тарифных войнах, которые вызывают инфляцию и вредят потребительскому спросу.
Опубликованный The Conference Board свежий индекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда, рухнул до 65.2 с 74.8 месяцем ранее. Это самый низкий уровень за 12 лет и значительно ниже порогового значения в 80, которое обычно является признаком приближающейся рецессии.
Организаторы исследования CNBC отмечают, что впервые на вопрос, какой сектор рынка акций будет давать наилучшие показатели, большинство CFO ответили: «Не знаю», - хотя раньше всегда называли высокие технологии, здравоохранение или энергетическую отрасль. 90% ожидают дальнейшего падения индекса Dow Jones.
На просьбу оценить общее состояние американской экономики 75% финансовых директоров описали ее как довольно пессимистическое. При этом они сохраняют остатки оптимизма, считая в большинстве, что их-то отрасль находится не в худшем состоянии (при том, что у всех, разумеется, разные отрасли).
Ожидаемую рецессию прогнозируют как умеренную (50%) или легкую (40%). Но это они еще не прошли второй квартал. Сейчас все ждут нового раунда тарифной войны с Канадой и Мексикой, а также уже обещанного Трампом «большого дня» 2 апреля, который должен стать «днем освобождения», по результатам принятых решений «США вернут часть денег, которые у них забрали». Новый тарифный ураган добавит головной боли руководителям американского бизнеса.