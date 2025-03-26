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Украина требует российские замороженные активы

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Киев рассчитывает на то, что замороженные российские активы позволят укрепить Вооруженные силы Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro.

«Нам нужны финансовые гарантии. Мы хотели бы, чтобы замороженные российские активы использовали для оснащения нашей армии. Потому что сильная и крепкая украинская армия будет нашей самой большой гарантией безопасности», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, какие гарантии безопасности нужны Украине от стран Европы.

По его словам, еще одной гарантией безопасности может стать противовоздушная оборона, и такие системы есть у США. Зеленский отметил, что если США не смогут предоставить системы ПВО, то Киев будет работать с Европой, чтобы получить системы, позволяющие «полностью закрыть» украинское небо.

В странах Запада с начала полномасштабной российско-украинской войны заблокированы более 260 миллиардов евро активов России. Большая часть активов (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Проценты, поступающие от их реинвестирования активов, поступают в специальный фонд на поддержку Украины.

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