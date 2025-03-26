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Армения определилась: курс на Евросоюз! Что думают в России?

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Фархад Мамедов
00:43 553

25 марта парламент Армении рассмотрел и принял во втором чтении законопроект о начале процесса интеграции страны в Европейский союз.

Напомним, что всего несколько дней назад обсуждение этого законопроекта во втором чтении было отложено как минимум на два месяца. Тогда эксперты расценили это как «попытку властей в Ереване использовать отсрочку в качестве разменной монеты» в рамках «сбалансированной внешней политики» по отношению к Москве.

Но планы Еревана, видимо, изменились, и было принято решение утвердить закон именно сейчас.

Парламент Армении принял во втором чтении о начале процесса интеграции страны в Европейский союз

Накануне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян дважды за три дня созванивался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Первый звонок состоялся 19 марта, после чего Мирзоян кратко сообщил в своем аккаунте в X, что поздравил Лаврова с днем рождения и обсудил с ним «двусторонние и региональные вопросы».

23 марта глава МИД Армении вновь позвонил Лаврову, после чего было официально заявлено, что стороны обсудили «развитие двусторонних отношений и региональные вопросы».

Не исключено также, что глава Мирзоян решил заранее проинформировать Лаврова о намерении Армении принять «Закон об евроинтеграции».

МИД России не сделал официальных заявлений по данному поводу, что в целом понятно, поскольку позиция Москвы общеизвестна. В Кремле не раз заявляли, что интеграция Армении в ЕС — ее суверенное право. Правда, для этого Армении придется официально выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который, по мнению российских официальных кругов, весьма выгоден Еревану, тогда как «вступление в ЕС может привести Армению к экономическому кризису».

Решение принято после телефонной дипломатии Лаврова и Мирзояна

Следует отметить, что принятие «Закона об евроинтеграции» не означает автоматического вступления Армении в ЕС. Документ, скорее, носит символический характер, наделяя правительство Пашиняна полномочиями начать переговоры о членстве, которые могут занять долгие годы.

Заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя решение парламента Армении, заявил, что подобного рода вопросы должны решаться на общенациональном референдуме.

«Мы же не против! – уверял Джабаров в интервью радиостанции «Говорит Москва». - Пожалуйста, если Армения хочет в Евросоюз, и народ проголосует на референдуме, никто же не будет возражать. Единственное, что сказал в этой связи вице-премьер Алексей Оверчук, вступление Армении в Евросоюз автоматически приостановит ее членство в Евразийском экономическом союзе, так как возникнет конфликт интересов».

При этом сенатор не удержался от параллелей между судьбами Армении и Украины: «Мы видели, как стремилась в ЕС Украина, и чем это закончилось. То же самое с Молдавией».

Между тем российский эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов считает «шантажом» решение парламента Армении.

Сенаторы и эксперты и сожалеют, и угрожают

«Таким решением Ереван пытается оказать давление на Москву, - заявил эксперт в интервью изданию KP.RU. - Однако одного парламентского решения недостаточно — необходимо проведение общенационального референдума. Только в этом случае оно будет иметь юридическую силу».

Схожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, также уверенный в том, что «в Европе Армению никто не ждет».

«Едва ли Европа всерьез рассматривает перспективу вступления Армении в ЕС, - заявил Семибратов в интервью телеканалу «Звезда». - Запад не ставит перед собой такой цели, однако с точки зрения внешнеполитического курса, который проводит Ереван, этот сценарий остается вероятным».

Что касается общественного мнения, то, по оценке эксперта, в целом армянское общество положительно воспринимает возможность интеграции с ЕС, «поскольку среди правящих элит превалируют сторонники этого курса».

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