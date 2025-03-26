Рейды против сторонников Асада в Сирии

Сотрудники сил безопасности переходного правительства Сирии провели рейды в старинной части Дамаска с целью задержания скрывающихся там сторонников бывшего президента Башара Асада. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, в ходе спецоперации были арестованы несколько человек, у них обнаружены оружие, боеприпасы и взрывные устройства, подготовленные к детонации в жизненно важных учреждениях.

Ранее силы безопасности провели обыски в ряде кварталов на западе сирийской столицы и в городских предместьях.

24 марта в горных районах на границе провинций Латакия и Идлиб были задержаны 15 боевиков из числа сторонников Асада. Еще несколько групп, связанных с бывшим режимом, выявлены в районе города Хан-Шейхун, где проводилась зачистка местности.