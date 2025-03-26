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Зеленский: «Путин скоро умрет, и все закончится»

01:15 1937

Президент России Владимир Путин скоро умрет, тогда все закончится. Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью Eurovision News.

«Дестабилизация его общества – это то, чего он боится. Но никто не сможет на это повлиять. Он сам на это повлияет. Его экономика повлияет, санкционная политика будет влиять. То, что он не контролирует и не защищает все свои территории – все это будет совокупность различных сил, если наши партнеры будут настолько сильными, какими есть. Если они захотят продемонстрировать не сверхсилы, а просто захотят продемонстрировать свои реальные силы. И если они будут давить на Путина, у него будет дестабилизация общества, он будет бояться этого. То есть Путин боится этого», – акцентировал Зеленский.

По его словам, есть еще одна вещь, которой боится президент РФ – это потерять свою силу.

«Это также от стабильности общества зависит, но и зависит от его лет. Он умрет скоро, это факт, и все закончится», – констатировал президент Украины.

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