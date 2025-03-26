Евросоюз: воевать в Украине не сексуально
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Стамбул, Турция. Продолжаются протесты в связи с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Обдираловка
Страны ЕС оказались хуже врагов для США, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax.
Он обвинил другие государства в том, что те 45 лет «обдирали» США, в то время как Вашингтон был мягким и слабым.
По мнению Трампа, похожим образом вел себя и Китай.
Президент США добавил, что из-за этого долг страны достиг $36 трлн. «Часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили», - сказал Трамп.
Президент США также добавил, что пришло время вернуть часть этих денег.
Пересмотр
Европейские страны ищут планы обеспечения безопасности Украины, альтернативные отправке войск в случае заключения мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters.
Перемена отношения к отправке войск связана, как утверждается, c политическими и логистическими проблемами и перспективой того, что Россия и США выступят против пребывания войск европейских стран на Украине.
«Они делают шаг назад от отправки наземных сил и пытаются переработать то, чем они занимались, в нечто более разумное», - цитирует агентство одного из дипломатов. По словам дипломата, пока Украина находилась в лучшем положении, «идея отправки войск была привлекательной, но сейчас, с изменившейся ситуацией на земле и той американской администрацией, которая есть, все это выглядит не так сексуально».
Задержание
Глава автономной Гагаузии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева на 72 часа.
Прокуратура Молдавии намерена в ближайшее время предъявить обвинения Гуцул и будет добиваться ее ареста.
Ранее ее обвинили в финансировании оппозиционной партии «Шор». Политик неоднократно заявляла о необходимости укрепления отношений с Россией, критиковала евроинтеграцию и политику президента Молдовы Майи Санду.
Евгения Гуцул возглавляет Гагаузию с 19 июля 2023 года.
Призывницы
В Дании введут обязательную военную службу для женщин.
Соответствующий законопроект получил поддержку парламентского большинства и должен быть принят в самое ближайшее время.
«В свете текущей ситуации в сфере безопасности вооруженным силам нужно набирать больше людей», - заявил в этой связи министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.