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Талибы захотели открыть посольство в США

01:33 385

Временное правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан», стремится улучшить отношения с США и возобновить работу посольств двух стран в Кабуле и Вашингтоне. Об этом заявил официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

«Мы ожидаем, что новая администрация США будет работать с Исламским Эмиратом Афганистан (используемое талибами название государства - прим.)», - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya. Представитель правительства талибов отметил, что Кабул «готов к улучшению отношений» с Вашингтоном.

Комментируя информацию о визите в афганскую столицу представителей США, Муджахид уточнил, что в ходе контактов «был поднят вопрос об освобождении американского гражданина» Джорджа Глезманна. «Афганистан проявил снисходительность и решил освободить его для улучшения отношений между странами», - отметил представитель временного афганского правительства.

«Афганистан стремится к тому, чтобы его посольство в Вашингтоне принадлежало афганцам и предоставляло консульские услуги для афганской диаспоры в США. Мы также хотим, чтобы посольство США возобновило работу в Кабуле, чтобы страны поддерживали хорошие отношения», - продолжил Муджахид. По его словам, талибы уже проводили консультации с США по вопросу передачи им афганского посольства в Вашингтоне. «Американская делегация, которая была в Кабуле, вернулась в США с рядом тем. Нам остается только ждать, какие шаги они предпримут», - заключил он.

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