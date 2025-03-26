В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии?

Скандал вокруг задержания главы Гагаузской автономии набирает обороты. Власти региона заявили о намерении искать защиты у Трампа, Эрдогана, Путина и лидеров ЕС. Задержанная находится в СИЗО, а ее сторонники обвиняют президента Молдовы в политическом преследовании. Полиция объяснила произошедшее процессуальными действиями по уголовному делу. В ответ на комментарии Москвы молдавский МИД заявил, что «Кремль защищает преступников». В среду с самого утра в гагаузской столице начался митинг протеста. Сразу после задержания башкана Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева глава Народного собрания (гагаузского парламента – НСГ) Дмитрий Константинов объявил о созыве депутатов на внеочередное заседание. Оно состоялось в среду, и не все народные избранники приняли в нем участие, за что подверглись жесткой критике коллег и сторонников Гуцул: мол, Кишинев атакует Гагаузию, а вы прогуливаете. Итогом стала резолюция в поддержку башкана – менее резкая, чем анонсировал накануне НСГ. «Если правящая в Молдове власть продолжит уничтожать Гагаузию и преследовать ее лидеров, Народное собрание автономии поддержит массовые протесты, обратится за защитой нарушенных прав автономии к партнерам из Турции, России, ОБСЕ и Совета Европы», - говорится в документе наряду с требованием немедленно освободить Гуцул.

«Будто Корлеоне берут» Как сообщалось ранее, во вторник вечером главу Гагаузской автономии (регион с особым статусом в составе Молдовы) задержали в аэропорту Кишинева при вылете в Стамбул. Чуть позже в сопровождении большой команды силовиков ее доставили в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). Это ведомство, открытое около 20 лет назад еще при президенте-коммунисте Владимире Воронине, занимается расследованием разного рода экономических преступлений и коррупционных деяний. Как правило, дела против молдавских политиков оказываются именно здесь: например, кража миллиарда из госказны, за которую осудили олигарха Илана Шора, следствие в отношении осужденного и амнистированного экс-премьера Влада Филата и другие. В НЦБК имеется собственный следственный изолятор, где и содержат башкана Гагаузии Евгению Гуцул в течение 72 часов. После появления в сетях и СМИ кадров ареста и того, как главу автономии доставили в изолятор и заводили в здание через запасной вход, один из депутатов НСГ Иван Каража написал в комментарии «будто Корлеоне берут» и добавил, что «Гуцул – не проблема для Молдовы». Ее сторонники в молдавском парламенте напомнили, что у нее двое детей, и младшему – два с половиной года.

Между тем, к задержанной главе региона допустили адвоката и двух членов молдавского парламента из блока «Победа» (бывшая партия «Шор»). Один из них передал послание Гуцул: «Если сейчас Гагаузия опустит руки, мы потеряем автономию». Начиная с первых часов содержания политика под стражей, от ее сторонников и от представителей Гагаузии на всех уровнях посыпались оценки произошедшего, которые сводятся к двум основным тезисам – политическое преследование по заказу Кишинева и покушение на Гагаузскую автономию. В чем обвиняют башкана Гагаузии Правоохранительные органы Молдовы выступили с разъяснениями. Так, недавно назначенная министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин утверждает, что пограничная полиция, инициировавшая задержание и изъявшая паспорт Евгении Гуцул, действовала в соответствии с процедурами и уведомлениями. По словам главы МВД, «анализируются все сценарии, в том числе и сценарий выезда с территории Республики Молдова без возвращения». Как написали некоторые молдавские СМИ со ссылкой на собственные источники, предполагалась поездка Гуцул в Крым, а затем в Москву, где бы она осталась в качестве «башкана в изгнании». В команде башкана подобные утверждения опровергают, указывая, в частности, на то, что действующая глава Гагаузии в рамках служебных обязанностей неоднократно проводила разнообразные заграничные визиты и не давала повода к подозрениям в попытке отъезда. Также ее представители подчеркнули, что она ни разу не уклонялась от вызовов в прокуратуру или другие инстанции по возбужденным против нее делам.

Со своей стороны НЦБК в день задержания подтвердил его проведение «в рамках уголовного дела». Речь идет об одном из двух уголовных дел, возбужденных в Молдове против Евгении Гуцул, 68 томов которого были переданы в суд год назад. По версии следствия, в период избирательной кампании 2023 года Евгения Гуцул, будучи кандидатом в башканы Гагаузии, получила незаконное финансирование от некой преступной группы. При этом одна из политических партий пыталась подкупить избирателей с целью голосования за определенного электорального конкурента. Очевидно, в данном случае подразумевается объявленная в прошлом году вне закона партия «Шор». Ее председателем вплоть до роспуска являлся беглый миллионер со скандальной репутацией Илан Шор, супруг певицы Жасмин. В свое время благодаря его показаниям премьер-министр Влад Филат оказался за решеткой, но и сам Шор получил статус обвиняемого по делу о краже миллиарда из казны, а затем – длинный тюремный срок, после чего покинул Молдову. Партия «Шор» продолжила деятельность в Молдове: лидеры и активисты организовывали многочисленные акции протеста, избирались в парламент страны и проводили мероприятия. Даже после закрытия бывшая партия и ее председатель пользуются немалой поддержкой в регионах. Илан Шор периодически собирает своих сторонников в Москве. В прошлом году, когда в Молдове проходили выборы президента, молдавский олигарх объявил о создании предвыборного блока «Победа», так и не принявшего участия в гонке.

При этом в течение минувшей осени следственные органы возбудили целую серию уголовных дел против представителей данного политформирования по подозрению в подкупе избирателей и попытке фальсификации выборов. На сегодняшний день блок «Победа» фактически заменил партию «Шор» – избранные по ее спискам депутаты парламента представляют «Победу» и официально высказываются от имени блока. Сторонники и участники блока «Победа» открыто ратуют за контакты с Москвой. Евгения Гуцул, которую называют ставленницей Шора, в прошлом году не единожды бывала в России. Нынешний заместитель гагаузского башкана Виктор Петров, которого в феврале, кстати, тоже задерживали в аэропорту Кишинева, приглашал главу Татарстана Рустама Минниханова посетить Гагаузию аккурат в канун выборов башкана в 2023 году. Минниханова тогда не выпустили из самолета, признав «нежелательной персоной» в Молдове. Второе дело против Евгении Гуцул связано непосредственно с поездками в Россию в бытность партии «Шор» и протестов в Кишиневе. Грубо говоря, главу Гагаузии обвиняют в переправке денег на проведение акций неповиновения в Молдове в 2022 году. Все обвинения башкан отвергает и считает их личным заказом Майи Санду. Находясь под арестом, она через посетивших ее парламентариев передала краткий призыв сторонникам и заявила о готовности к борьбе. В СМИ прошло сообщение о том, что прокуратура будет ходатайствовать о продлении ареста Гуцул на 30 дней.

Кто выступает в поддержку Гуцул В течение суток после задержания Евгении Гуцул с большим или меньшим осуждением в адрес официального Кишинева и словами поддержки башкану выступили десятки политиков, общественных деятелей, экспертов и пользователей соцсетей. В гагаузской столице, городе Комрате, с самого утра продолжался митинг с участием депутатов и госчиновников. Манифестанты скандировали лозунги «Свободу башкану», «Гагаузия не боится», «Гагаузия против беспредела». В автономии в поддержку Гуцул высказались даже те, кто изначально позиционировали себя ее оппонентами. То есть в Гагаузии задержание первого лица региона восприняли как атаку на права автономии и как месть за голосование против Санду на президентских выборах. Не считая пояснений прокуратуры и МВД, официальный Кишинев никак не отреагировал на многочисленные обвинения в свой адрес. Однако МИД Молдовы ответил на серию комментариев из Москвы: «Кремлевский режим, преследующий оппозицию и убивающий неугодных политиков, не в том положении, чтобы давать уроки демократии».