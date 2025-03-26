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Трамп продолжает тарифную войну

01:42 543

Администрация США введет импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в среду во время общения с журналистами в Белом доме.

«Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то тарифов не будет», - сказал он.

На прошлой неделе президент США заявил, что его администрация планирует ввести взаимные таможенные пошлины в отношении ряда стран. «Это означает, что если они взимают пошлины с нас, то мы взимаем с них, это очень просто», — сказал Трамп. Ожидается, что дополнительные тарифы начнут действовать уже с 2 апреля.

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