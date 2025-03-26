Зеленский рассказал, как разведданные США помогают Украине
Украина не может отслеживать запуск российских баллистических ракет без разведывательной информации от Соединенных Штатов. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.
«У нас нет прямого доступа к данным о запуске баллистических ракет - эту информацию всегда передают партнеры. Мы никогда не имели доступа к этим данным. С начала полномасштабного вторжения я настойчиво просил предоставить нам прямой доступ. Но мы благодарны за то, что разблокировали доступ к разведданным - это успех нашей команды», — отметил Зеленский.
Он также заявил, что президент США разблокировал обмен разведданными с Украиной.
По словам Зеленского, у Киева было несколько «хороших разговоров» с представителями США, на которых обсуждались американская помощь и обмен разведданными.
«Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал», — заявил главарь киевского режима.