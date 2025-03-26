Украина не может отслеживать запуск российских баллистических ракет без разведывательной информации от Соединенных Штатов. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас нет прямого доступа к данным о запуске баллистических ракет - эту информацию всегда передают партнеры. Мы никогда не имели доступа к этим данным. С начала полномасштабного вторжения я настойчиво просил предоставить нам прямой доступ. Но мы благодарны за то, что разблокировали доступ к разведданным - это успех нашей команды», — отметил Зеленский.

Он также заявил, что президент США разблокировал обмен разведданными с Украиной.

По словам Зеленского, у Киева было несколько «хороших разговоров» с представителями США, на которых обсуждались американская помощь и обмен разведданными.

«Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал», — заявил главарь киевского режима.