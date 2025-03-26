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Зеленский критикует спецпосланника Трампа

10:10 1170

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал специального представителя президента США Стива Уиткоффа за цитирование кремлевских нарративов.

Как отметил украинский лидер в интервью Eurovision News, заявления Уиткоффа в духе кремлевских нарративов ослабляют давление на Россию и затрудняют установление мира.

«Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать», - отметил президент Украины.

Зеленский сказал, что Украине необходима четкая и решительная позиции США. «Даже если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине - это посередине, а не ближе к Кремлю», - добавил Зеленский.

Между тем спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия не уйдет с оккупированных украинских территорий, хотя юридически они являются частью Украины.

В интервью Fox News Келлог отметил, что Россия фактически захватила всю Луганскую область, однако лишь частично контролирует Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

При этом, по его словам, Россия физически присутствует на захваченных территориях и не планирует их оставлять, однако важно различать де-факто и де-юре контроль.

«Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда с нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России», - отметил Келлог.

Он добавил, что это создает сложную ситуацию, которая потребует дальнейших переговоров. Поэтому, по его мнению, для поиска политического решения нужно понять позиции и Украины, и России, а также найти компромисс, который устроит обе стороны по крайней мере частично. При этом спецпосланник подчеркнул, что требования ни одной из сторон не будут полностью выполнены.

«Я думаю, что нам нужно получить техническое задание. Чего хотят украинцы? Чего хотят россияне? Затем стоит свести эти позиции вместе и найти вариант, который, возможно, удовлетворит обе стороны. Но, конечно, ни одна из них не получит всего, чего хочет», - подытожил Келлог.

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