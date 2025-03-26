Только войны Израиля с Турцией не хватало
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил прессе, что военный конфликт с Турцией в Сирии практически неизбежен.
Под очередной удар израильских ВВС – 15-й по счету с начала марта - попали аэродром Т4 возле Пальмиры в провинции Хомс и военная база неподалеку от Дамаска. Оба объекта уже становились целью израильских ВВС сразу после свержения Асада в декабре 2024 года. Зачем атаковать их снова?
Когда это происходило в первый раз, подобное еще можно было как-то объяснить - уничтожение запасов оружия, брошенного правительственными войсками, борьба с остатками армии Башара Асада и вот это все. Но сейчас?
Все объясняет поступившая информация о том, что новое правительство Сирии, согласно подписанным в Дамаске турецко-сирийским оборонным пактам, намерено предоставить эти объекты Турции для создания ею военных баз. Причем говорится о том, что возле Т4 будет построена турецкая база, мало чем уступающая широко известной базе НАТО Рамштайн в Европе.
И новые удары по ней, как и по другим военным объектам в Сирии, представляют собой не что иное, как элементарное «выбамбливание» под ноль остатков военной инфраструктуры Сирии, чтобы она не досталась туркам. Ну или как минимум чтобы ее восстановление обошлось Анкаре как можно дороже.
Параллельно с этим ЦАХАЛ медленно, но методично расширяет свое присутствие в провинциях Кунейтра и Дараа, пытаясь нащупать границы возможного продвижения. Уже пришли сообщения о вооруженных столкновениях израильских военных в этих местах, правда, непонятно с кем: то ли с местными жителями, то ли с представителями нового правительства.
А может, и вовсе с некими самостоятельными, грубо говоря, «дикими» бандформированиями, которых на сирийских просторах гуляет еще предостаточно. Но факт остается фактом - первая кровь после свержения Асада между израильтянами и сирийцами уже пролилась, что обстановку только накаляет. И если раньше новое сирийское правительство предпочитало в отношении израильского продвижения в Сирии хранить молчание, то сейчас оно начало выступать со все более жесткими заявлениями на этот счет.
Что, в общем-то, вполне объяснимо. Это в первые недели оно было в одиночестве на международной арене, а теперь за ними Анкара. И это создает дополнительную угрозу в израильско-турецких отношениях и без того далеко не безоблачных. Израилю чрезмерное усиление Турции у своих границ категорически невыгодно. Буфер между странами исчез, возникают новые границы, будущая конфигурация которых не ясна, их еще предстоит определить, и каждая из сторон будет бороться за то, чтобы она была наиболее выгодной именно для нее, а не для другой стороны.
Израилю выгодно, чтобы под их контролем оказалось как можно больше территорий, населенных относительно лояльными к ним этно-конфессиональными меньшинствами. «В отличие от Турции, которая поддерживает сильную, централизованную и стабильную Сирию, Израиль на данный момент, похоже, хочет, чтобы Сирия была раздроблена, полагая, что это может быть лучше для безопасности самого Израиля», – отмечает Нимрод Горен, президент израильского института Митвим.
Возникает тупик, выход из которого может обернуться вооруженным конфликтом. Причем Нетаньяху уже заявил, что «Израиль вступил в бесконечный цикл войн». А израильский заместитель министра иностранных дел Шаррен Хаскель недавно и вовсе назвал временное правительство Сирии «джихадистской исламистской террористической группировкой, которая захватила Дамаск силой и получила поддержку Турции».
«Израильские официальные лица особенно встревожены потенциальным расширением военного присутствия Турции к востоку от Хомса», – сообщает Walla News, отмечая, что такой плацдарм может приблизить Турцию «к прямым трениям с Израилем» на юге Сирии. Иными словами, Иерусалим рассматривает военные базы Анкары, особенно вблизи Пальмиры, как стратегическую красную линию, нарушение которой способно подорвать баланс сил в регионе в пользу Турции в противовес израильским интересам.
«Сирия стала ареной прокси-войны между Турцией и Израилем, которые явно рассматривают друг друга как конкурентов в регионе», – прямо говорит Асли Айдынташбаш, турецкий эксперт по внешней политике из Института Брукингса. И действительно, за какой практически каждый аспект будущего Сирии - от статуса курдов и алавитов до контроля над природными ресурсами - не возьмись, везде между Анкарой и Иерусалимом возникают противоречия.
В январе конфиденциальная исследовательская группа правительства Израиля, известная как Комитет Нагеля, выступила с резкими оценками турецко-сирийского союза. В докладе комитета, часть которого позже была обнародована, содержался призыв к Нетаньяху готовиться к потенциальной войне с Турцией в Сирии. В документе утверждается, что режим в Дамаске, пользующийся поддержкой Турции, может «создать новую и значительную угрозу безопасности Израиля», потенциально даже «более опасную, чем иранская угроза», на которую Израиль обращал внимание в течение многих лет.
Завязавшийся между Анкарой и Иерусалимом тугой «сирийский узел» может в любой момент развязаться «горячим» конфликтом. Где один союзник США сойдется на поле боя с другим. Еще вчера это казалось немыслимым, но мы живем в безумное время, когда возможен любой, самый невероятный сценарий. Все надежда на тех в руководстве Израиля и Турции, у кого хватит хладнокровия и здравого смысла не обрушить регион в хаос.