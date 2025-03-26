Зеленский рассказал, почему согласился на прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что согласился на перемирие в расчете на то, что от него откажется Россия.

Он заявил, что Киев дал согласие на прекращение огня, чтоб показать (в первую очередь странам «Глобального Юга»), что Путин не хочет завершения войны.

«Ближний Восток, который всегда рассказывал мне тет-а-тет, в других разговорах, что Путин готов к прекращению огня, к безусловному. Что это Украина не хочет окончания войны, Украина не хочет мира. То есть там российская пропаганда поработала очень сильно. И я такими шагами ясно показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов», - заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский согласился на прекращение огня (хотя ранее и выступал против этого) после ссоры с Трампом в Белом доме и остановки американской помощи. В обмен на согласие Киева на 30-дневное перемирие США возобновили поставки оружия и предоставление развединформации.