Трамп заступился за своего министра

Президент США Дональд Трамп отверг идею о том, что министр обороны страны Пит Хегсет должен рассмотреть возможность уйти в отставку после скандала с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену.

«Хегсет отлично выполняет свою работу. Он не имел к этому никакого отношения», - заявил Трамп, отвечая в среду в Белом доме на соответствующий вопрос журналиста. «Каким образом вы приплетаете к этому Хегсета? Он здесь ни при чем. Это все охота на ведьм», - подчеркнул американский лидер.

24 марта главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщается, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц (имя помощника американского президента по национальной безопасности). Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену.

Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам в Йемене, в том числе были перечислены цели, оружие и предполагаемое время начала ударов, которое, по словам Голдберга, совпало со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.

Трамп заявил, что в группе не публиковали засекреченных данных. Он отметил, что доверяет всем участникам своей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, включая Уолтца, несмотря на скандал вокруг утечки данных. Уолтц в свою очередь заявил, что не знает, почему Голдберг был включен в закрытую группу.

Между тем издание Der Spiegel пишет, что номера телефонов, пароли и личные данные нескольких высокопоставленных членов команды Трампа утекли в сеть.

В частности, под удар попали советник по национальной безопасности Майк Уолтц, директор Национальной разведки Тулси Габбард и глава Пентагона Пит Хегсет — их контакты и почта, скорее всего, до сих пор активны и ими пользуются.