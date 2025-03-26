USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Лидер турецкой оппозиции просит Великобританию…
Новость дня
Лидер турецкой оппозиции просит Великобританию…

Алиевы в Агдаме

10:48 474

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Сарыджалы Агдамского района.

Как сообщает официальный сайт главы государства, президент и первая леди ознакомились с проделанными здесь работами, открыли многофункциональное административное здание, построенное для местных исполнительных структур.

Затем Алиевы ознакомились с условиями, созданными в построенных в Сарыджалы частных домах, приняли участие в открытии зданий яслей-детского сада и полной средней школы, встретились с жителями, переехавшими в новые дома, и вручили им ключи от квартир.

В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии?
В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии? наша корреспонденция
01:32 5603
Турки митингуют
Турки митингуют прямая трансляция; видео
10:29 1380
Зеленский критикует спецпосланника Трампа
Зеленский критикует спецпосланника Трампа
10:10 1182
Зачем Баку завод в Италии?
Зачем Баку завод в Италии? еще один вопрос
26 мартa 2025, 23:20 8165
Россия блефует и заманивает Трампа
Россия блефует и заманивает Трампа актуальный комментарий
26 мартa 2025, 20:54 5197
Евросоюз: воевать в Украине не сексуально
Евросоюз: воевать в Украине не сексуально объектив haqqin.az
01:15 4472
Зеленский: «Путин скоро умрет, и все закончится»
Зеленский: «Путин скоро умрет, и все закончится»
01:15 8328
Армения определилась: курс на Евросоюз! Что думают в России?
Армения определилась: курс на Евросоюз! Что думают в России? наш обзор
00:43 4563
Большой бизнес США погружается в пессимизм
Большой бизнес США погружается в пессимизм наш комментарий
00:28 3006
Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
26 мартa 2025, 19:54 6733
Телевидение – не факт, интернет - фикция
Телевидение – не факт, интернет - фикция 100 строк философа
26 мартa 2025, 19:40 3729

ЭТО ВАЖНО

В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии?
В Молдове убирают людей Путина: за что арестовали главу Гагаузии? наша корреспонденция
01:32 5603
Турки митингуют
Турки митингуют прямая трансляция; видео
10:29 1380
Зеленский критикует спецпосланника Трампа
Зеленский критикует спецпосланника Трампа
10:10 1182
Зачем Баку завод в Италии?
Зачем Баку завод в Италии? еще один вопрос
26 мартa 2025, 23:20 8165
Россия блефует и заманивает Трампа
Россия блефует и заманивает Трампа актуальный комментарий
26 мартa 2025, 20:54 5197
Евросоюз: воевать в Украине не сексуально
Евросоюз: воевать в Украине не сексуально объектив haqqin.az
01:15 4472
Зеленский: «Путин скоро умрет, и все закончится»
Зеленский: «Путин скоро умрет, и все закончится»
01:15 8328
Армения определилась: курс на Евросоюз! Что думают в России?
Армения определилась: курс на Евросоюз! Что думают в России? наш обзор
00:43 4563
Большой бизнес США погружается в пессимизм
Большой бизнес США погружается в пессимизм наш комментарий
00:28 3006
Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
Бывшая супруга не отстает от Фархада Ахмедова: во всем виновата баронесса!
26 мартa 2025, 19:54 6733
Телевидение – не факт, интернет - фикция
Телевидение – не факт, интернет - фикция 100 строк философа
26 мартa 2025, 19:40 3729
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться