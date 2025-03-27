Экс-президент Франции: Путин много говорит, надо его перебить

С президентом России Владимиром Путиным можно договориться, но для этого нужны определенные условия. Об этом в интервью Die Zeit заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Он пояснил, что для достижения результата необходимо иметь какие-либо рычаги воздействия.

«Путин много говорит. Вы должны позволить ему говорить, но в какой-то момент вам придется его перебить и показать, что вы не принимаете то, что он говорит, и особенно то, что он делает», — подчеркнул экс-президент.

Олланд в интервью также отметил, что все хотят завершения войны, но Украине нужно предоставить гарантии безопасности.