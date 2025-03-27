Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины

После увольнения генерала Эльдара Махмудова, громкого коррупционного дела генералов спецслужб и упразднения Министерства национальной безопасности под уголовным преследованием оказался и бизнесмен, владелец компаний в области информационных технологий Аяз Керимов. По утверждению следственных органов, А.Керимов являлся партнером сына Э.Махмудова – Анара Махмудова. Как известно, Анар Махмудов – зять экс-президента Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, обвиненного в хищении миллиардов бюджетных средств, бежал в Лондон и по сей день скрывается от азербайджанского правосудия. Бизнесмен Аяз Керимов долгие годы работал «под крышей Махмудовых» и является одним из ценных носителей информации о функционировании объединенной преступной группировки Махмудова-Гаджиева и их деяний по хищению и вывозу через офшорные компании миллиардов из страны. Несколько дней назад журналист Эйнулла Фатуллаев встретился с Аязом Керимовым в болгарской столице Софии. Отметим, что А.Керимов с 2002 года – гражданин Канады. Бизнесмен долгие годы хранил молчание, но все же решил нарушить табу. Представляем вашему вниманию вторую часть печатной версии интервью с Аязом Керимовым. С первой частью можно ознакомиться по этой ссылке

- Вас просто «посадили» на ежемесячные выплаты? - Нет-нет, речь шла именно о праве собственности. И вот здесь начинается самое интересное… Вы хорошо выразились, я только сейчас об этом задумался. - ⁠О чем? - ⁠Понимаете, по документам Махмудов так ничего и не оформил. Мы несколько раз пытались принести ему бумаги на переоформление, но нам постоянно говорили: «Не сегодня. Потом». - ⁠То есть юридически Вы за ним ничего не закрепили? - ⁠Да, так и не переоформили. - ⁠Может, потому что это была офшорная компания? - Скорее всего. Они просто подстраховывались. Единственная компания, в которой официально фигурировал Анар Махмудов, был интернет-провайдер Connect. - Сколько денег прошло через эту офшорную компанию? - Тут дело не в выводе денег. В сфере межгосударственного и межоператорского трафика офшоры являются стандартной практикой. Потому, что услуга оказывается за пределами страны и, соответственно, не облагается НДС и местными налогами. Это ни в коем случае не схема ухода от налогов, а специфика отрасли. - Но Международный консорциум журналистов-расследователей впервые обнаружил компанию StelfordLtd. в 2012 году. Тогда у Эльдара Махмудова еще не было проблем, но случилась скандальная история: Департамент земельного реестра Великобритании опубликовал список офшорных компаний, в котором фигурировали 37 азербайджанцев, и одной из компаний была StelfordLtd. Там также упоминалось Ваше имя, как партнера Анара Махмудова, сына министра национальной безопасности Азербайджанской Республики. - ⁠Да, но это было не Panama Leaks, а другое расследование. Речь шла о документах, утекших с British Virgin Islands. Но речь шла исключительно о журналистском расследовании... - ⁠… которое позже привлекло внимание правительства Великобритании. - ⁠Все верно. Но я в этом бизнесе был не один. Моим партнером был Теймур Теймуров. По сути, половина компании оформлялась на него, половина – на меня. Так это и работало. - То есть вместе с Анаром Вы занимались только телекоммуникационным бизнесом? И больше ничем?

- ⁠Что значит «вместе с Анаром»? (улыбается). Повторяю: мы с Теймуром Теймуровым занимались телекоммуникационным бизнесом. А у нас был партнер по имени Анар Махмудов. Давайте будем точны в формулировках: совместный бизнес – это когда каждый вносит что-то свое… - ⁠А какое отношение Вы имели к компании CardboardNetwork? — Это же стандартная бизнес-практика, когда приходится работать с разными юрисдикциями. Вначале была компания Stelford, в 2010 мы зарегистрировали Caspian Telecom. Ну а дальше ее у нас просто забрали. - Компанию Stelford? - Да. Честно говоря, меня это тогда просто поразило. - ⁠Но это же офшорная компания! - Да, но я находился в стране, где мое физическое присутствие было «on-шорным». Так что тут особо не поспоришь. - Кому Вы отдали компанию Stelford? - Была целая группа… Те, кто контролировали МНБ и все, что вокруг него. В итоге мне просто пришлось подписать отказ. - Сколько денег там было на тот момент? - ⁠В компании? Миллионов сорок долларов. На счетах, в активах... - Это были Ваши деньги? - Это были деньги компании... - ⁠Но бизнес — Ваш? - ⁠Конечно. - ⁠И Вы просто так отдали 40 миллионов долларов? - ⁠А как иначе? Как можно было не отдать? Да, я сопротивлялся, боролся. Но когда меня спросили: «Молодой человек, а вы не боитесь, что в вашей машине вдруг что-то найдут?», то все стало понятно. У меня семья, двое детей... - ⁠Тогда Ваши дети были еще маленькими? - ⁠Да. Сейчас старшему тридцать два года, младшему – двадцать один. - ⁠Международные журналисты-расследователи утверждали в своих материалах, что Вы являлись лишь номинальным директором. Реальным же владельцем бизнеса был Анар Махмудов. - ⁠Если судить по долевому участию, то, скорее всего, так и есть.

- ⁠Поразительно, но Эльдар Махмудов даже после «политической экзекуции» остался на свободе, а Анар Махмудов сбежал в Лондон, где живет по сей день. К слову, была предана гласности Ваша переписка через Viber с Анаром. Судя по всему, постарались азербайджанские спецслужбы... - ⁠Мы переписывались с Анаром посредством СМС. - ⁠Нет, именно в Viber. Я даже записал один из ваших диалогов: 27 ноября 2014 года: Вы: «Анар, привет, брат! Я приготовил подарок папе. Куда занести?» Анар: «Можешь занести в офис». Что это был за подарок? И часто ли Вы преподносили их Эльдару Махмудову? - ⁠Конечно. - ⁠Если не секрет, что именно Вы ему тогда подарили? - ⁠Это была картина. - ⁠Какого художника? Полагаю, не уличного? - По-моему, это была картина Мусеиба Амирова. Я вообще люблю живопись. Не могу сказать, что у меня большая коллекция, в основном, работы наших художников. Еще люблю ковры. Поэтому обычно я дарил Махмудову либо персидские ковры (у меня в Иране был хороший продавец), либо картины. - Эльдар Махмудов любил ковры? - Уверен, что он любил и ковры, и картины. Да и вообще… Этот человек был гедонистом. Я сейчас скажу кое-что, и Вас это, наверное, удивит - за всю жизнь я видел Эльдара Махмудова всего три раза. - ⁠В самом деле? - Да. Непосредственно со мною он не общался. - Никогда? - ⁠Никогда. - ⁠И что это были за встречи? Основательные беседы? - ⁠Один раз у него в кабинете. И два раза на свадьбах. - ⁠И все? - ⁠Да, все... Знаете, многие, наверное, скажут про меня: мол, раньше работал с ним, а теперь вот ругает. Но дело не в этом. Знаете, хороший бизнесмен должен уметь оценивать риски. Так вот, самый большой риск, который я видел в данной истории, — это полнейшая некомпетентность Эльдара Махмудова как руководителя спецслужбы. Я говорил Вам, что учился на юридическом факультете. Имел пятилетний опыт работы в прокуратуре. Да, на технической должности, но я знал законы и понимал, как должна быть устроена работа. А вот назвать Махмудова чекистом… сложно. Невозможно. - ⁠Можно ли сказать, что в Баку Вы были очень богатым человеком? - ⁠Да. И я этого не скрывал.

- ⁠Это видно хотя бы по сообщениям Генеральной прокуратуры Азербайджана. Когда арестовали Ваше имущество, там значились автомобили Maserati, Jaguar… - ⁠И мотоцикл Harley-Davidson (улыбаемся). - ⁠То есть, можно сказать, что Вы потеряли все? - ⁠Да. Конечно. - ⁠Это произошло после отставки Эльдара Махмудова или еще при нем? - ⁠Если быть честным до конца, то после его увольнения. Во-первых, я остался без бизнеса. Во-вторых, у меня никогда не было недвижимости за границей, несмотря на наличие гражданства Канады. - ⁠Вы получили его в 2002 году? - ⁠Нет. В 2002 году я переехал в Канаду по программе, а гражданство получил только в 2007-м. - ⁠Но зачем Вам понадобилось уезжать в Канаду? Ведь в 2002-м у Вас и так все было хорошо. - ⁠Это вообще отдельная история. У меня был партнер в рекламном агентстве по имени Амин Хан. Он родом из Абу-Даби, но по паспорту иракец. Как-то раз он приехал из Дубая и сказал: «Я заплатил твоему адвокату». Я удивился: «Какому еще адвокату?» Он ответил: «Твоему иммиграционному». Знаете, у владельцев иракских паспортов в то время были серьезные проблемы. При Саддаме Хусейне эти паспорта вообще не работали. Поэтому они первыми начали искать пути в Канаду. Вот и Амин подал документы. А я два года без всякого энтузиазма собирал нужные бумаги. Потом меня пригласили на интервью в Лондон. Помню, как я пришел в посольство Канады. Собеседование со мной проводила сотрудница... - ⁠Иммиграционной службы? - ⁠Да. Пожилая женщина лет 75. Рассказываю ей: у меня компания интернет-провайдер, рекламное агентство. В какой-то момент у меня были даже оба бизнеса. А она спрашивает: «Так зачем вам Канада?» Я ей в ответ: «А кто вам сказал, что я хочу эмигрировать?» Она удивилась: «Но вы же сюда приехали». «Просто меня хорошо воспитали родители, - ответил я. - Если тебя куда-то приглашают, то надо приехать». Она посмотрела на меня и сказала: «Молодой человек, Канада – это страна для таких, как вы. Одобрено». После этого я вернулся в Баку. Но потом мне нужно было въехать в Канаду для завершения иммиграционного процесса — это называется landing. Я поехал, и мне очень понравилась сама страна. Она тогда была… Ну, она была прекрасной. - ⁠И Вы начали инвестировать в Канаду? - Вообще нет! У меня оставался бизнес в Азербайджане. - ⁠У Вас в Канаде в самом деле не было недвижимости? - ⁠Нет, ничего. Я снимал жилье, присматривался к стране, но мой бизнес был в Азербайджане. Я занимался интернет-провайдингом, тогда это было очень интересно. Кстати, если обратите внимание, была такая компания Connect — интернет-провайдер с красным логотипом. Потом появилась Connect TV. Это все построил я. Прошу прощения, если звучит нескромно, но так получилось. Если сравнить лого Connect и канадского Rogers, то можно увидеть сходство. Я многое перенес оттуда на наш рынок. - ⁠Скажите, после ухода Эльдара Махмудова в октябре 2015 года у Вас было какое-то отношение к компании CaspianTelecommunication? - ⁠Да. Я даже был ее директором. - ⁠То есть, в отличие от других активов, эту компанию у Вас не отняли?