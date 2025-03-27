Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины
После увольнения генерала Эльдара Махмудова, громкого коррупционного дела генералов спецслужб и упразднения Министерства национальной безопасности под уголовным преследованием оказался и бизнесмен, владелец компаний в области информационных технологий Аяз Керимов. По утверждению следственных органов, А.Керимов являлся партнером сына Э.Махмудова – Анара Махмудова.
Как известно, Анар Махмудов – зять экс-президента Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, обвиненного в хищении миллиардов бюджетных средств, бежал в Лондон и по сей день скрывается от азербайджанского правосудия.
Бизнесмен Аяз Керимов долгие годы работал «под крышей Махмудовых» и является одним из ценных носителей информации о функционировании объединенной преступной группировки Махмудова-Гаджиева и их деяний по хищению и вывозу через офшорные компании миллиардов из страны.
Несколько дней назад журналист Эйнулла Фатуллаев встретился с Аязом Керимовым в болгарской столице Софии. Отметим, что А.Керимов с 2002 года – гражданин Канады. Бизнесмен долгие годы хранил молчание, но все же решил нарушить табу.
Представляем вашему вниманию вторую часть печатной версии интервью с Аязом Керимовым.
С первой частью можно ознакомиться по этой ссылке
- Вас просто «посадили» на ежемесячные выплаты?
- Нет-нет, речь шла именно о праве собственности. И вот здесь начинается самое интересное… Вы хорошо выразились, я только сейчас об этом задумался.
- О чем?
- Понимаете, по документам Махмудов так ничего и не оформил. Мы несколько раз пытались принести ему бумаги на переоформление, но нам постоянно говорили: «Не сегодня. Потом».
- То есть юридически Вы за ним ничего не закрепили?
- Да, так и не переоформили.
- Может, потому что это была офшорная компания?
- Скорее всего. Они просто подстраховывались. Единственная компания, в которой официально фигурировал Анар Махмудов, был интернет-провайдер Connect.
- Сколько денег прошло через эту офшорную компанию?
- Тут дело не в выводе денег. В сфере межгосударственного и межоператорского трафика офшоры являются стандартной практикой. Потому, что услуга оказывается за пределами страны и, соответственно, не облагается НДС и местными налогами. Это ни в коем случае не схема ухода от налогов, а специфика отрасли.
- Но Международный консорциум журналистов-расследователей впервые обнаружил компанию StelfordLtd. в 2012 году. Тогда у Эльдара Махмудова еще не было проблем, но случилась скандальная история: Департамент земельного реестра Великобритании опубликовал список офшорных компаний, в котором фигурировали 37 азербайджанцев, и одной из компаний была StelfordLtd. Там также упоминалось Ваше имя, как партнера Анара Махмудова, сына министра национальной безопасности Азербайджанской Республики.
- Да, но это было не Panama Leaks, а другое расследование. Речь шла о документах, утекших с British Virgin Islands. Но речь шла исключительно о журналистском расследовании...
- … которое позже привлекло внимание правительства Великобритании.
- Все верно. Но я в этом бизнесе был не один. Моим партнером был Теймур Теймуров. По сути, половина компании оформлялась на него, половина – на меня. Так это и работало.
- То есть вместе с Анаром Вы занимались только телекоммуникационным бизнесом? И больше ничем?
- Что значит «вместе с Анаром»? (улыбается). Повторяю: мы с Теймуром Теймуровым занимались телекоммуникационным бизнесом. А у нас был партнер по имени Анар Махмудов. Давайте будем точны в формулировках: совместный бизнес – это когда каждый вносит что-то свое…
- А какое отношение Вы имели к компании CardboardNetwork?
— Это же стандартная бизнес-практика, когда приходится работать с разными юрисдикциями. Вначале была компания Stelford, в 2010 мы зарегистрировали Caspian Telecom. Ну а дальше ее у нас просто забрали.
- Компанию Stelford?
- Да. Честно говоря, меня это тогда просто поразило.
- Но это же офшорная компания!
- Да, но я находился в стране, где мое физическое присутствие было «on-шорным». Так что тут особо не поспоришь.
- Кому Вы отдали компанию Stelford?
- Была целая группа… Те, кто контролировали МНБ и все, что вокруг него. В итоге мне просто пришлось подписать отказ.
- Сколько денег там было на тот момент?
- В компании? Миллионов сорок долларов. На счетах, в активах...
- Это были Ваши деньги?
- Это были деньги компании...
- Но бизнес — Ваш?
- Конечно.
- И Вы просто так отдали 40 миллионов долларов?
- А как иначе? Как можно было не отдать? Да, я сопротивлялся, боролся. Но когда меня спросили: «Молодой человек, а вы не боитесь, что в вашей машине вдруг что-то найдут?», то все стало понятно. У меня семья, двое детей...
- Тогда Ваши дети были еще маленькими?
- Да. Сейчас старшему тридцать два года, младшему – двадцать один.
- Международные журналисты-расследователи утверждали в своих материалах, что Вы являлись лишь номинальным директором. Реальным же владельцем бизнеса был Анар Махмудов.
- Если судить по долевому участию, то, скорее всего, так и есть.
- Поразительно, но Эльдар Махмудов даже после «политической экзекуции» остался на свободе, а Анар Махмудов сбежал в Лондон, где живет по сей день. К слову, была предана гласности Ваша переписка через Viber с Анаром. Судя по всему, постарались азербайджанские спецслужбы...
- Мы переписывались с Анаром посредством СМС.
- Нет, именно в Viber. Я даже записал один из ваших диалогов:
27 ноября 2014 года:
Вы: «Анар, привет, брат! Я приготовил подарок папе. Куда занести?»
Анар: «Можешь занести в офис».
Что это был за подарок? И часто ли Вы преподносили их Эльдару Махмудову?
- Конечно.
- Если не секрет, что именно Вы ему тогда подарили?
- Это была картина.
- Какого художника? Полагаю, не уличного?
- По-моему, это была картина Мусеиба Амирова. Я вообще люблю живопись. Не могу сказать, что у меня большая коллекция, в основном, работы наших художников. Еще люблю ковры. Поэтому обычно я дарил Махмудову либо персидские ковры (у меня в Иране был хороший продавец), либо картины.
- Эльдар Махмудов любил ковры?
- Уверен, что он любил и ковры, и картины. Да и вообще… Этот человек был гедонистом. Я сейчас скажу кое-что, и Вас это, наверное, удивит - за всю жизнь я видел Эльдара Махмудова всего три раза.
- В самом деле?
- Да. Непосредственно со мною он не общался.
- Никогда?
- Никогда.
- И что это были за встречи? Основательные беседы?
- Один раз у него в кабинете. И два раза на свадьбах.
- И все?
- Да, все... Знаете, многие, наверное, скажут про меня: мол, раньше работал с ним, а теперь вот ругает. Но дело не в этом. Знаете, хороший бизнесмен должен уметь оценивать риски. Так вот, самый большой риск, который я видел в данной истории, — это полнейшая некомпетентность Эльдара Махмудова как руководителя спецслужбы. Я говорил Вам, что учился на юридическом факультете. Имел пятилетний опыт работы в прокуратуре. Да, на технической должности, но я знал законы и понимал, как должна быть устроена работа. А вот назвать Махмудова чекистом… сложно. Невозможно.
- Можно ли сказать, что в Баку Вы были очень богатым человеком?
- Да. И я этого не скрывал.
- Это видно хотя бы по сообщениям Генеральной прокуратуры Азербайджана. Когда арестовали Ваше имущество, там значились автомобили Maserati, Jaguar…
- И мотоцикл Harley-Davidson (улыбаемся).
- То есть, можно сказать, что Вы потеряли все?
- Да. Конечно.
- Это произошло после отставки Эльдара Махмудова или еще при нем?
- Если быть честным до конца, то после его увольнения. Во-первых, я остался без бизнеса. Во-вторых, у меня никогда не было недвижимости за границей, несмотря на наличие гражданства Канады.
- Вы получили его в 2002 году?
- Нет. В 2002 году я переехал в Канаду по программе, а гражданство получил только в 2007-м.
- Но зачем Вам понадобилось уезжать в Канаду? Ведь в 2002-м у Вас и так все было хорошо.
- Это вообще отдельная история. У меня был партнер в рекламном агентстве по имени Амин Хан. Он родом из Абу-Даби, но по паспорту иракец. Как-то раз он приехал из Дубая и сказал: «Я заплатил твоему адвокату». Я удивился: «Какому еще адвокату?» Он ответил: «Твоему иммиграционному».
Знаете, у владельцев иракских паспортов в то время были серьезные проблемы. При Саддаме Хусейне эти паспорта вообще не работали. Поэтому они первыми начали искать пути в Канаду. Вот и Амин подал документы. А я два года без всякого энтузиазма собирал нужные бумаги. Потом меня пригласили на интервью в Лондон. Помню, как я пришел в посольство Канады. Собеседование со мной проводила сотрудница...
- Иммиграционной службы?
- Да. Пожилая женщина лет 75. Рассказываю ей: у меня компания интернет-провайдер, рекламное агентство. В какой-то момент у меня были даже оба бизнеса. А она спрашивает: «Так зачем вам Канада?» Я ей в ответ: «А кто вам сказал, что я хочу эмигрировать?» Она удивилась: «Но вы же сюда приехали». «Просто меня хорошо воспитали родители, - ответил я. - Если тебя куда-то приглашают, то надо приехать». Она посмотрела на меня и сказала: «Молодой человек, Канада – это страна для таких, как вы. Одобрено».
После этого я вернулся в Баку. Но потом мне нужно было въехать в Канаду для завершения иммиграционного процесса — это называется landing. Я поехал, и мне очень понравилась сама страна. Она тогда была… Ну, она была прекрасной.
- И Вы начали инвестировать в Канаду?
- Вообще нет! У меня оставался бизнес в Азербайджане.
- У Вас в Канаде в самом деле не было недвижимости?
- Нет, ничего. Я снимал жилье, присматривался к стране, но мой бизнес был в Азербайджане. Я занимался интернет-провайдингом, тогда это было очень интересно.
Кстати, если обратите внимание, была такая компания Connect — интернет-провайдер с красным логотипом. Потом появилась Connect TV. Это все построил я. Прошу прощения, если звучит нескромно, но так получилось. Если сравнить лого Connect и канадского Rogers, то можно увидеть сходство. Я многое перенес оттуда на наш рынок.
- Скажите, после ухода Эльдара Махмудова в октябре 2015 года у Вас было какое-то отношение к компании CaspianTelecommunication?
- Да. Я даже был ее директором.
- То есть, в отличие от других активов, эту компанию у Вас не отняли?
- Да там особо отнимать было нечего!
- А вот и было! Согласно расследованию Международного консорциума журналистов, 20 ноября 2015 года российская МТС перевела на счет Вашей компании 5,3 миллиона долларов. Впоследствии эту информацию подтвердило Министерство финансов США. Если мне не изменяет память, речь шла об услугах по международной связи, предоставленных МТС.
- Да, это так.
- Так эти деньги Вам поступили?
- Деньги поступили на счет компании. У нас были обязательства перед Азербайджаном.
- В это время Вы уже были с Анаром Махмудовым в Лондоне?
- Думаю, я тогда был в Канаде.
- В конце 2015 года?
- Да. Я тогда приехал в Лондон через Дубай и Индию. В Лондоне встретился с Анаром, мы пообщались два дня, потом я улетел в Канаду.
- Это было уже после задержания Эльдара Махмудова? Точнее, после его исчезновения?
- Да, в начале ноября. И деньги МТС действительно поступили на счет компании. Я даже перевел миллион долларов в наше Министерство связи потому, что мы должны были оплатить... За что и получил резкую взбучку.
- От кого?
- От Анара Махмудова. «Куда ты деньги перечисляешь? – кричал он мне. - Ты кто такой, чтобы распоряжаться деньгами? Быстро в Лондон!»
- Вы исполнили его приказ?
- Конечно.
- Почему?
- Я был растерян. Не ожидал такого. Я ничего плохого не совершил. Меня трудно назвать оппозиционным по отношению к семье Алиевых...
- Вы тогда успели перечислить в Министерство связи только миллион?
- Да.
- А что стало с остальными деньгами?
(Продолжение следует)